Philips Hue review: slimme lampen brengen fantastische verlichting in je huis

Als je denkt aan slimme verlichting, dan is de kans groot dat je direct de associatie legt met Philips Hue. Niet heel gek, want de mogelijkheden zijn uitgebreid. En als je dan ook nog een Philips Ambilight televisie hebt, gaat het nog een stap verder. Alles hierover vertellen we in de Philips Hue review.

Waar we eerder de Philips OLED807 televisie review publiceerden, is het nu tijd voor een ander product van Philips. We hebben de afgelopen weken de Philips Hue verlichting getest, een populair platform waarmee je het hele huis slim kunt verlichten. Sterker nog, niet alleen het huis, maar ook de buitenlampen kunnen met het platform van Philips allemaal slim gemaakt worden. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar dat heeft wel een prijskaartje. Is dat het waard? Dat bespreken we in deze Philips Hue review.

Wat testen we?

Zoals we al aangaven in de Philips Hue review, er is keuze uit een hoop producten in het porfolio van Philips Hue. We hebben er voor gekozen om de meest voorkomende producten te testen, waarmee je ook direct in je eigen huishouden aan de slag kunt. In onze plafondspot, een IKEA Hektar, gaat driemaal een LED-lamp met GU10-fitting. Dan hebben we nog een staande lamp met een grote E27 fitting. Ook deze hebben we voorzien van een Philips Hue-lamp.

Wat heb je nodig?

Wanneer je voor Philips Hue wilt gaan, is het goed te bedenken welke lampen je in huis allemaal slim wilt maken. Handig kan zijn om te starten met een startpakket. De samenstelling hiervan kan weer per winkel verschillen, waardoor het kan lonen om even rond te kijken op het wereldwijde web. Niet alleen de lampen heb je nodig; je dient ook een Bridge aan te schaffen. De nieuwste lampen kun je ook besturen via Bluetooth, maar wij kiezen voor de verbinding via de Bridge. Deze kun je namelijk nog slimmer bedienen via het internet. Kies je trouwens voor Bluetooth, dan kunnen er maximaal 10 lampen per kamer verbonden worden. De bridge kun je zien als ‘brug’ tussen je slimme lampen en het internet. Je sluit deze aan middels een ethernetkabel en deze kun je ook koppelen aan andere diensten zoals de slimme assistent of IFTTT.

Hoewel het voldoende kan zijn om enkel de lampen te vervangen door die van Philips, kun je er ook voor kiezen om lichtschakelaars te kopen die overweg kunnen met Philips Hue. Zo zijn er dimmers, maar kun je ook met draai-, of wandschakelaars aan de slag. Deze maken het gebruik van bijvoorbeeld scènes die je in de Philips Hue app maakt, nog gemakkelijker doordat deze altijd op het stroom aangesloten zijn. Wij hebben deze schakelaars niet getest. Maar weet dat het mogelijk is om nog meer uit je slimme verlichting te halen.

Instellen

Dan het instellen van Philips Hue. Je draait allereerst de lampen van Philips in je apparatuur. Vervolgens open je de Philips Hue app, die je ‘aan de hand meeneemt’ bij het instellen van je verlichting. Eerst verbind je de Bridge, waarna je lamp voor lamp koppelt, en als je direct veel verlichting hebt gekocht, kan dat even wat tijd in beslag nemen, maar het gaat allemaal vanzelf. In principe worden deze automatisch herkend en kan het koppelen beginnen.

Niet alleen dat kun je met de Philips Hue app. Je kunt ook kamers aanmaken, zodat je gelijk voor één kamer tegelijkertijd de lampen kunt bedienen. Denk aan de woonkamer, eetkamer, slaapkamer en alle andere ruimtes waar je de slimme lampen hebt geplaatst. Je kunt op een later moment ook weer nieuwe lampen toevoegen, handig als je je set uit wilt breiden.

Philips Hue app

Wanneer je Philips Hue gebruikt, kun je niet zonder de Philips Hue app. De applicatie zorgt voor de aansturing van de lampen en het aanpassen van de stijl en de sfeer. In het begin kan het even zoeken zijn door de vele mogelijkheden, maar heb je het eenmaal door, dan laat dit zich goed wijzen. Bij het starten van de app zie je direct welke kamers je hebt. Daar kun je ervoor kiezen om in één keer alles aan of juist uit te zetten. Tik je op de kamer, dan kan de pret beginnen.

Je ziet in het volgende scherm namelijk de verschillende scènes die je kunt kiezen. Wil je het noorderlicht, of kies je liever voor één van de andere vele stijlen. Aan de hand van de foto krijg je al een idee welke kleur de lampen gaan krijgen. Overigens heb je zelf ook de mogelijkheid om de kleur per lamp aan te passen, zodat je deze in een eigen stijl kunt gieten. Speciaal voor de feestdagen kunnen de Philips Hue lampen ook in een speciale stijl gekleurd worden. Je kunt ook je eigen stijlen maken zodat je deze op een later moment snel kunt instellen.

Verder verstopt in het menu zie je verschillende andere mogelijkheden. Zo kunnen de lampen het effect van een kaars of open haard nabootsen. Stiekem vind ik het jammer dat de stijl ‘Arctische dageraad’, waarmee het noorderlicht nagebootst wordt, niet beweegt maar statisch is. Een andere leuke optie is om een scène te maken op basis van het kleurenpalet van een foto. De kleuren die hierin voorkomen, worden dan overgenomen door de lampen. Uiteraard kun je deze scène dan opslaan en snel op een later moment gebruiken. Je kunt scènes ook delen met anderen die ook Philips Hue gebruiken, zoals een familielid.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Je kunt namelijk in de toepassing aangeven welke kleur dus elke lamp moet hebben, maar ook of de ene lamp feller moet dan de andere. In ieder geval als je ouderwetse bekende schakelaars gebruikt en de lamp uitzet, dan onthouden de lampen niet de laatst gebruikte kleurstelling, wanneer je de lamp op een ander moment weer aanzet. Bij verschillende andere slimme verlichting werkt dat wel, weten we uit ervaring.

Nog meer opties

Philips Hue biedt nog veel meer mogelijkheden. In de app kun je namelijk kiezen voor automatiseringen. Hiermee kan de verlichting op ingestelde tijden aan- en uitgezet worden. En dit gaat verder dan je denkt. Zo kun je instellen dat lampen automatisch meer en meer gaan dimmen als het bijna bedtijd is, maar ook dat de lampen automatisch aangaan als je in de buurt van je huis bent. Hiervoor maakt de app gebruik van je locatie. De lampen kunnen ook uitgezet worden als je weg van huis rijdt. Ook kun je timers aanmaken of zelf een automatiseringsplan aanmaken.

Bij ‘Synchroniseren’ kun je ervoor kiezen om lampen te laten synchroniseren op je Spotify-account, met de Hue Play HDMI sync box of met een PC of Mac, wat bijvoorbeeld weer heel tof kan zijn bij het gamen. Je kunt de Philips Hue app ook bedienen met een widget op het startscherm, of middels spraakassistenten zoals de Google Assistent en Amazon Alexa. Dit betekent dat je de lampen ook aan kunt sturen via bijvoorbeeld de Google Nest Hub of een ander apparaat.

Philips Hue met Ambilight

Ben je in het bezit van een Philips televisie met Ambilight, zoals de onlangs door ons gereviewde Philips OLED807, dan haal je pas écht alles uit de Philips Hue verlichting. Hoewel je nog steeds kunt kiezen voor andere scènes, kun je de lampen ook laten synchroniseren met het licht van het Ambilight. Dit werkt verrassend en ook nog eens verrassend goed. De hele woonkamer kan daarmee in de stijl van het televisiebeeld veranderd worden.

Om dit te laten werken hoef je enkel wat instellingen aan te passen in de televisie. Je kunt middels de instellingen in de tv precies aangeven, waar welke lamp zich bevindt. Zo staat de ene spot naar achteren gericht en de banklamp rechts van me. Een voorbeeld; zie je rechts op het scherm van de televisie in beeld een groene deur, dan kleurt de banklamp ook groen. Het creëert echt een heel tof effect en werkt erg goed. Zet je de televisie uit, dan schakelen de Philips Hue lampen automatisch over naar het ‘normale licht’, handig.

Beoordeling

We hebben enkele maanden de Philips Hue verlichting getest en we kunnen direct zeggen; wat een heerlijk systeem. Alles werkt naadloos en perfect samen met elkaar. Zeker in combinatie met een televisie zoals de Philips Ambilight modellen en sinds kort ook Samsung-toestellen middels een speciale app, worden kleuren van de televisie overgenomen door de slimme verlichting.

Grote minpunten zijn er niet; al neemt de flexibiliteit wel net wat meer toe met de speciale lichtschakelaars. Het grootste minpunt van Philips Hue is toch wel de prijs, want je zult aardig in de buidel moeten tasten als je je hele huis slim wilt hebben. Een startpakket met driemaal een GU10 spot, een dimmer-schakelaar en een Bridge kost circa 150 euro. Wil je nog eens drie GU10 spots, dan kom je al uit rond de 70 euro; wat ruim 23 euro per lamp is. Wel kun je nog besparen door grotere verpakkingen te kopen met meer aantallen, maar het blijft een flinke aanslag op de portemonnee. Kun je daarmee leven, dan heb je aan Philips Hue echt een perfecte keuze.

Kopen

Zoals we in de Philips Hue review al vertelden, is er veel te kiezen op het gebied van de slimme lampen van Signify. Dat is de naam van de fabrikant die de lampen onder merknaam Philips uitgeeft. Niet alleen verschilt het aanbod aan starterspakketten per winkel; je hebt ook nog verschillende soorten lampen. Zo zijn er White-lampen, die enkel aanpasbaar zijn in de helderheid; White Ambiance waarmee je de kleurtemperatuur van de witte kleur kunt aanpassen en de White & Color lampen, waarmee je dus alle vrijheid hebt.

