Philips Hue Festavia: slimme kerstverlichting voor thuis

Philips Hue is een populair platform voor je slimme verlichting. Met de kerstdagen in het vooruitzicht heeft het merk nu Philips Hue Festavia gepresenteerd; een 20 meter lang snoer met 250 mini-LED’s, het is de nieuwe slimme kerstverlichting van het merk.

Philips Hue Festavia

Met Philips Hue kun je alle kanten op. Je hele huis kun je kleurrijk verlichten met deze slimme verlichting. Heb je een Ambilight televisie, dan kun je deze zelfs koppelen aan de verlichting en zo het hele huis oplichten aan de hand van wat er op het scherm getoond wordt. Nu is het tijd voor een volgend product van Philips; Philips Hue Festavia; de slimme kerstverlichting.

Het is een lang gekoesterde wens van veel Philips Hue-gebruikers: kerstverlichting. Nu is eindelijk het product daar. De Festavia is een 20 meter lang snoer welke is voorzien van 250 lampjes. Dit zijn mini-LEDjes die elk een eigen kleur kunnen tonen. Je kunt ze ook warm-wit licht laten geven, of juist een verloop van groen naar rood laten tonen. Voor een nog kleurrijkere ervaring kun je de nieuwe Diffuus-modus activeren, waarbij tot vijf kleuren over de lampjes verdeeld worden.

De Philips Hue app wordt ook bijgewerkt. Gebruikers kunnen via de nieuwe versie van de applicatie effecten selecteren en zo de lampjes laten knipperen, of zoals Philips het noemt ‘sprankelen’. Tevens kun je kiezen voor het reeds bestaande kaars- of open haard-effect. Vanaf volgende week is Festavia beschikbaar in Nederland. De prijs komt uit op 159,99 euro per snoer.