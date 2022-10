IKEA komt met nieuwe Dirigera smart home-hub naar Nederland en België

Woonwinkel IKEA heeft een nieuw smart home apparaat uitgebracht in ons land. De Zweedse keten komt met de vernieuwde Dirigera hub, in combinatie met een vernieuwde app voor je smarthome apparaten.

IKEA Dirigera

Het Zweedse IKEA heeft een nieuw apparaat toegevoegd aan het smart home aanbod. Waar we eerder al kennis konden maken met Trådfri, is het nu de beurt aan Dirigera. Dit nieuwe platform komt naar Nederland en België en is vanaf deze week verkrijgbaar. Dirigera kan met meer producten overweg dan Trådfri en ondersteunt ook de Matter-standaard. Deze standaard zorgt voor een betere compatibiliteit tussen verschillende (IoT) apparaten in huis.

De Dirigera hub kost 59,95 euro en kan gebruikt worden in combinatie met de nieuwe IKEA Home Smart app. Deze is sinds deze maand ook beschikbaar om te downloaden. IKEA zal in 2023 een update uitbrengen, waarmee een optie beschikbaar komt om producten te bedienen wanneer zij niet thuis zijn.