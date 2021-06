IKEA en Sonos presenteren Symfonisk-schilderijspeaker

IKEA is meer dan alleen de Billy kast en de Klippan bank. Het bedrijf heeft verschillende slimme apparaten; en dat portfolio wordt uitgebreid met de Symfonisk schilderijspeaker.

Schilderijspeaker Symfonisk

IKEA heeft in samenwerking met Sonos al verschillende apparaten uitgebracht; waaronder slimme speakers. Nu is het tijd voor een ander nieuw product; de Symfonisk schilderijlijst. Dit is echter niet zomaar een lijst, maar eentje met een speaker. Het afspelen van je muziek gaat via de Sonos-app en kan desgewenst ook gekoppeld worden met andere producten van Sonos- en Symfonisk-apparaten. De verbinding gaat via WiFi.

De Symfonisk schilderijspeaker biedt twee speakers, een woofer en een tweeter voor de beste geluidskwaliteit. IKEA en Sonos beloven ook een speciale waveguide die ervoor zorgt dat hoge tonen beter gespreid worden. Je kunt het schilderij zowel ophangen of op neerzetten, zoals een fotolijst. Vanaf 1 september kunnen meer schilderijpanelen gekocht worden die een prijs krijgen van tussen de 15 en 30 euro. De schilderijspeaker zelf is vanaf 15 juli te koop voor een bedrag van 179 euro.