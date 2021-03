Sonos presenteert ‘Roam’: draagbare smart-speaker voor 179 euro

Sonos is een bekende naam op het gebied van audio. Nu heeft de fabrikant een nieuw product aangekondigd onder de naam Sonos Roam, een smart speaker die je overal mee naartoe kunt nemen.

Sonos Roam

Sonos Roam, dat is de van een nieuw product van de Amerikaanse fabrikant. Het merk presenteert de smart speaker voor een bedrag van 179 euro. Dankzij de IP67-certificering biedt hij stof- en waterdichtheid. De beide uiteinden van de speaker zijn vervaardigd uit siliconen, zodat het tegen een stootje kan.

De Sonos Roam kanb dankzij Trueplay-tuning de omgeving analyseren en de audio hierop aanpassen voor de beste geluidskwaliteit. Daarbij kan hij deel uitmaken van een Sonos-netwerk in huis, heeft het ondersteuning voor verschillende muziekdiensten en kun je Alexa of Google Assistent gebruiken via de speaker. Middels Sound Swap kan de pauze-knop ingedrukt houden, waarbij de muziek automatisch doorgezet wordt naar de dichtstbijzijnde speaker in huis. Ga je naar buiten, dan zal de Roam automatisch overschakelen van een WiFi-verbinding naar Bluetooth.

De fabrikant laat weten dat een volle accu garant moet staan voor 10 uur luisterplezier. Je kunt hem ook weer draadloos opladen, of via de USB-C ingang. Vanaf 20 april is de Sonos Roam verkrijgbaar voor een bedrag van 179 euro. Verkrijgbaar bij MediaMarkt en Coolblue.