Amazon brengt slimme speakers ‘Echo’ en ‘Echo Dot’ naar Nederland

Nadat we eerder al de slimme speakers van Google in Nederland konden kopen, gaat nu ook Amazon deze stap zetten. De slimme speakers Echo en Echo Dot zijn vanaf nu te bestellen in ons land.

Echo (Dot) in Nederland

Ben je op zoek naar een slimme speaker, dan kom je mogelijk al snel uit bij de producten van Google. Dat gaat nu veranderen als het aan gigant Amazon ligt. De internationale versie van de Echo en de Echo Dot zijn vanaf nu te bestellen in ons land. De slimme speakers maken gebruik van de eigen assistent Alexa, die samenwerkt met een hoop aantal (slimme) producten.

De nieuwe Amazon Echo beschikt over een 3 inch woofer en een tweetal tweeters. Door de akoestiek van de ruimte te scannen wordt de audio aangepast voor de beste geluidskwaliteit. Bij de nieuwe Echo Dot is er een 1,6 inch woofer en een handige tap-to-snooze functionaliteit waarmee het geluid gedempt kan worden.

Er is wel een belangrijk aandachtspunt. De Nederlandse taal wordt niet door Alexa ondersteund. Aanbevolen wordt om de speaker in Engels (VK) te gebruiken. Je kunt de Amazon Echo Dot kopen voor 60,00 euro, de Echo kost 100 euro. Ze zijn allebei te vinden bij Amazon. De uitlevering start volgende week.