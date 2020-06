OnePlus gaat toestellen ook verkopen via Amazon

Amazon is een nieuwe fabrikant rijker. De smartphonefabrikant verkoopt vanaf nu haar toestellen bij de Nederlandse tak van Amazon. In de afgelopen jaren heeft OnePlus op steeds meer plekken haar toestellen in de verkoop gelegd.

OnePlus bij Amazon

Het begon allemaal bij de eigen webwinkel, maar inmiddels is het aantal verkooppunten van waar je een OnePlus kunt kopen flink uitgebreid. Je kunt nu bij de bekende webwinkels de toestellen van de fabrikant kopen, en nu komt daar een andere partij bij, zo heeft OnePlus bekend gemaakt.

Vanaf vandaag kun je de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro kopen bij Amazon. Sinds dit jaar is Amazon actief op de Nederlandse markt. De webwinkel heeft een grote naamsbekendheid in Europa, maar voor de Nederlanders was je bijvoorbeeld aangewezen op de Duitse website. Nu kun je de toestellen dus direct bij Amazon Nederland aanschaffen. Hiervoor kun je hier terecht voor de OnePlus 8 en via deze link voor de OnePlus 8 Pro.

De OnePlus 8-serie is de nieuwste reeks van de smartphonefabrikant. Je kunt ook onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review lezen op DroidApp. De telefoon is ook verkrijgbaar bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2 en Belsimpel.

OnePlus 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 686,00 euro