OnePlus gaat minder bèta-versies uitbrengen van OxygenOS

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het in de toekomst minder OxygenOS bèta-versies uit gaat brengen. Volgens de fabrikant vertrouwen teveel consumenten op de testversies.

OnePlus hecht veel waarde aan de community. Om die reden rolt de fabrikant ook met regelmaat een bèta van OxygenOS uit. Hiermee test de fabrikant nieuwe functies en kunnen gebruikers hun feedback achterlaten. Zo stelt OnePlus dat het team al meer dan 200.000 bug-reports heeft behandeld. Hiermee kan de definitieve versie van OxygenOS flink verbeterd worden.

In de afgelopen tijd heeft de fabrikant met grote regelmaat dit van soort nieuwe testversies uitgebracht. Op dit moment verschijnt er vrijwel wekelijks een gesloten bèta en een open bèta komt iedere twee weken uit. Deze versies zijn vooral bedoeld voor degenen met een technische achtergrond en minder bedoeld voor degenen die als eerst nieuwe functies willen proberen.

Dat gaat veranderen. Volgens OnePlus is de groep mensen dat de Open Beta dusdanig vertrouwt dat het gebruikt wordt voor dagelijks gebruik flink groter geworden. Dit zorgt voor aardig wat risico, zo stelt OnePlus, omdat de bèta-versies hier eigenlijk niet voldoende op uitgewerkt zijn. Om die reden zullen er minder vaak bèta-versies verschijnen. Van gesloten bèta-versies zal 2x per maand een update verschijnen, een Open Beta verschijnt 1x per maand. De definitieve versie verschijnt net als nu 1x per 1-2 maanden.

OnePlus geeft hierover de volgende reactie;

Our beta program may once have been more popular among our most tech-savvy users, but it has now grown into something that includes people from all different backgrounds and with varying degrees of technological knowledge. We’ve also noticed that many of you use beta releases as your daily driver, for work, school or play, which is quite remarkable.

With this in mind, we have decided to make some adjustments to the beta program schedule, in order to provide a more stable and reliable experience. These changes allow us to allocate more time to go through your valuable feedback, coordinate with the development team and address reported bugs. Ultimately, this will give all our users an even better OxygenOS experience.