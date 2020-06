OnePlus Launcher 4.4.7: nieuwe update met vernieuwde multitasking

De OnePlus Launcher-app is bijgewerkt met een nieuwe update. De nieuwe versie van de dienst brengt verschillende verbeteringen voor het multitask-venster.

OnePlus Launcher met verbeteringen multitasking

Er is een nieuwe update uitgerold voor de OnePlus Launcher, de launcher welke je gewoon via de Play Store bij kunt werken naar een nieuwe versie. Gebruikers krijgen met OnePlus Launcher 4.4.7 een aantal handige verbeteringen voorgeschoteld. Dit zien we als eerst terug bij het multitasken. Hierbij zie je onder het venster dat openstaat het icoontje van de desbetreffende app. Verwijderd zijn de drie stippen die extra opties geven.

Deze menu-opties zijn echter niet verdwenen. Je krijgt ze te zien als je een app-venster ingedrukt houdt. Hier kun je bijvoorbeeld kiezen om het scherm gesplitst te openen, te vergrendelen of de app-info te bekijken.

Je kunt de update downloaden uit de Google Play Store, al dien je daar vanzelfsprekend voor wel over een OnePlus-smartphone te beschikken.