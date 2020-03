Amazon start vandaag met verkoop van producten in Nederland

Een belangrijke dag in webwinkel-land. Amazon heeft bekend gemaakt vanaf vandaag breder actief te zijn in Nederland. Eerder werden al e-books verkocht in ons land, nu komen daar fysieke producten bij.

Amazon in Nederland

Wanneer je vanuit Nederland iets bij Amazon wilde bestellen was je aangewezen op een buitenlandse versie van Amazon. Daar komt nu langzaamaan verandering in. Amazon heeft het startschot gegeven van het verkopen van fysieke producten via Amazon.nl.

Enige tijd geleden kwam Amazon voor de Nederlandse markt al met e-books, maar nu heb je dus veel meer keuze. Zover bekend heeft Amazon nog geen eigen distributiecentrum in Nederland, maar werkt het hiervoor nog vanuit Duitsland. Doordat het distributiecentrum in Mönchengladbach ligt, is de levertijd alsnog wat korter doordat het vlak over de grens ligt.

Door de lancering van Amazon in Nederland kunnen klanten vanaf nu direct via Amazon.nl bestellen. Volgens de webwinkel is er keuze uit meer dan honderd miljoen producten. Voor 2,99 euro per maand kunnen klanten Amazon Prime nemen. Hierbij krijgen zij gratis bezorging (altijd gratis bij bestelling boven de 20,00 euro) en onbeperkt toegang tot de videostreamingdienst Prime. Prime kun je overigens 30 dagen gratis uitproberen. Daarbij heb je ook onbeperkt toegang tot Amazon Photo en het spelen van games via Twitch Prime.

Amazon verkoopt niet alleen zelf producten, maar zal ook samenwerken met partners die hun producten aanbieden. Concurrenten van Amazon, zoals Coolblue en Bol.com zullen alle zeilen bij moeten zetten voor de gevreesde komst van gigant Amazon. Je kunt Amazon bezoeken via de Nederlandse website.