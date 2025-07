Samsung deelt details beveiligingsupdate juli: 17 eigen patches

Voor verschillende toestellen is de beveiligingsupdate van juli al vrijgegeven. Google heeft hier verschillende patches doorgevoerd. Samsung doet nu hetzelfde. De fabrikant zelf dicht nog 17 extra kwetsbaarheden.

Samsung over juli-update

Voor enkele toestellen is de beveiligingsupdate van juli al reeds beschikbaar, waaronder bij Samsung. De fabrikant is er doorgaans snel bij met het verspreiden van de update naar verschillende modellen. Zo schreven we donderdag dat de Galaxy S25-serie de update heeft, en ook andere modellen zijn al bijgewerkt.

Google heeft verschillende zwakke plekken in de beveiliging van Android aangepakt met de juli-patch. Samsung heeft de details gedeeld van de eigen security-patch. Samsung zelf pakt deze maand 17 kwetsbaarheden aan in One UI, die toegevoegd worden aan de update van juli. Dit komt bovenop de kritieke patch voor de Snapdragon 8 Gen 3 chipset, welke je bijvoorbeeld terugziet in de Galaxy Z Fold 6 en S24 Ultra.

De kwetsbaarheden van Samsung, hebben onder andere betrekking op het Knox-platform. Tevens pakt de patch drie zaken aan voor de Galaxy Watch-software. Ook op het gebied van Bluetooth en de Emergency SOS-app zijn er patches, zodat het geheel weer veilig is om te gebruiken.

In de komende tijd zullen meer toestellen bijgewerkt worden met de update van juli. Krijg je de update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot. Je mail mag naar redactie@droidapp.nl.

