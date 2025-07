Samsung Galaxy S25 krijgt juli-update; Galaxy Watch 6 met Gemini

Vier toestellen van Samsung krijgen de nieuwste juli-update. De nieuwe update is vanaf nu vrijgegeven voor de modellen in de Galaxy S25-serie. Daarbij is er een update voor de Galaxy Watch 6.

Galaxy S25-serie krijgt beveiligingsupdate juli

Samsung heeft voor de modellen uit de Galaxy S25-serie de nieuwe update van juli klaargezet. We horen van Theo en Sander dat hun toestel is bijgewerkt met deze nieuwe patch. Beveiligingsupdate juli 2025 is de nieuwste security-patch die voor Android beschikbaar is, en in de afgelopen dagen kwamen al meerdere updates uit.

De update voor de Samsung Galaxy S25-serie is beschikbaar voor alle vier de modellen in de reeks. Dit betekent dat je de update kunt verwachten op de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra en ook de S25 Edge doet gelijk mee. Bovenop de patches van Google, worden ook patches van Samsung zelf aangepakt.

Galaxy Watch 6

We horen van Sander dat ook de Galaxy Watch 6 een update heeft ontvangen. Met de nieuwste update voor de smartwatch, heb je direct toegang tot Gemini. Dit is de AI-assistent van Google. Je kunt bijvoorbeeld middels een spraakopdracht starten voor bijvoorbeeld een herinnering, of een samenvatting van je laatste e-mailbericht. Gemini kan overweg met al je apps. Als voorbeeld geeft Samsung de mogelijkheid om op de loopband in de sportschool, Gemini de opdracht te geven te helpen herinneren dat je kluisje 43 hebt gebruikt.

Updates komen vanaf nu binnen voor de apparaten. Je krijgt een melding als deze klaar staan om te downloaden.

Samsung Galaxy S25 Edge Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 748,00 euro

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 589,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 789,00 euro