‘Samsung Galaxy Watch 4 krijgt toch update naar Wear OS 6’

Er is goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy Watch 4. De smartwatch die vier jaar geleden gepresenteerd werd, zal naar verluidt toch de update krijgen naar Wear OS 6 met One UI Watch 8. Dat betekent dat er nieuwe functies naar het horloge komen.

Galaxy Watch 4 toch met One UI Watch 8?

Volgens nieuwe berichten zou Samsung van plan zijn om de update naar One UI Watch 8 toch uit te brengen voor de Galaxy Watch 4. Eerder leek het er juist nog op, dat Samsung klaar was met het uitrollen van updates voor de smartwatch van vier jaar oud. Dit aan de hand van het eerder geopende bètaprogramma van One UI Watch 8, gebaseerd op Wear OS 6. Dat werd opengesteld voor smartwatches vanaf de Galaxy Watch 5 en nieuwer.

De Koreaanse fabrikant heeft nu het nieuws gedeeld, dat de update naar One UI Watch 8 uitgerold zal gaan worden voor de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic. Wel is duidelijk dat het de laatste update zal zijn voor de twee modellen. De Galaxy Watch 4-modellen waren de eerste smartwatches van Samsung waarbij Tizen OS verleden tijd werd, en de pijlen op Google’s Wear OS gericht werden.

Met One UI Watch 8 krijgen gebruikers een flinke metamorfose van de interface met nieuwe watchfaces. Daarbij zijn er nieuwe animaties, vernieuwde ontwerpen voor tegels en kun je meer tegels op één scherm openen. Samsung heeft ook gedacht aan een nieuwe rasterindeling (verticaal) en een lijstweergave voor de app-launcher. Veel gebruikte applicaties worden hier ook bovenaan getoond. Verder kun je de Now Bar-functionaliteit verwachten, met bijvoorbeeld informatie over lopende activiteiten.

Naar verluidt zou Samsung vier nieuwe gezondheidsfuncties in One UI Watch 8 vermoedelijk niet uitbrengen voor de smartwatches. Het gaat dan om opties als ‘Antioxidant Index’, Bedtime Guidance, Running Coach en Vascular Load.

Wanneer de update beschikbaar komt voor de Galaxy Watch 4 is nog niet bekend.