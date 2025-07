Google Discover wordt uitgebreid met AI-samenvattingen

Een nieuwe toevoeging is onderweg voor de Google Discover tijdlijn. De applicatie van Google is één van de weinige apps van het bedrijf zonder AI, en dat gaat hiermee veranderen. Google zal met dank aan AI samenvattingen tonen.

AI-samenvattingen in Google Discover

Google Discover is een handige tijdlijn met nieuws dat voor jou verzameld wordt. Hierbij wordt gekeken naar wat jij als gebruiker interessant vindt. Ben je de laatste tijd veel aan het zoeken op bijvoorbeeld zonnepanelen of die nieuwe BMW, kijk dan niet raar op als je veel nieuws omtrent zonnepanelen voorgeschoteld krijgt, of juist over die nieuwe auto. Een nieuwe verbetering zit er aan te komen voor Google Discover.

De collega’s van 9to5Google melden dat Google begonnen is met het testen van AI-samenvattingen in de Google Discover tijdlijn. Dit geldt zowel op Apple iOS als op Android. Op basis van verschillende bronnen worden nieuwsgebeurtenissen samengevat middels kunstmatige intelligentie. Dit is dus net wat anders dan wat je nu al kent van Google, waar doorgaans losse nieuwsberichten getoond worden.

Bij een AI-samenvatting wordt de foto en de titel uitgelicht van één bron. Middels een nieuw icoontje van een bladwijzer, kun je een artikel opslaan om later nog eens te lezen. Bij een AI-samenvatting zie je drie regels van de tekst, die je vervolgens kunt uitklappen. Het is niet bekend of Google de functionaliteit definitief wil uitrollen en zo ja, wanneer dit gaat gebeuren.