Google Discover toont nu ook social media-updates bij sommigen

Sommige gebruikers krijgen veranderingen te zien in de Google Discover feed. Naast nieuws-updates, zien we ook berichten van social media. Onder andere van YouTube Shorts, Instagram en X (Twitter) komen deze updates voorbij.

Social media-updates in Discover?

Google test momenteel een nieuwe toevoeging aan zijn Discover-feed: berichten van sociale media. Waar de Discover-feed sinds 2018 voornamelijk gericht was op nieuws, gepersonaliseerde artikelen en video’s, verschijnen nu ook berichten van platforms als Instagram, X (voorheen Twitter) en YouTube Shorts. Hoewel de wijziging vrij subtiel is, kan het wel een grote invloed hebben op hoe gebruikers omgaan met Discover, zo is het idee.

De nieuwe functionaliteit werd gespot door Michael Brown, die beelden deelde van socialmedia-accounts en bijbehorende berichten die verschenen op verschillende van zijn apparaten. De berichten worden weergegeven in een carrouselvorm, waarin gebruikers horizontaal kunnen scrollen. In plaats van één artikel of video krijg je nu meerdere korte updates te zien, vaak in chronologische volgorde.

Vooralsnog lijkt het te gaan om een test, mogelijk via een A/B-uitrol. Op de meeste testapparaten is de functie nog niet zichtbaar, en het is onduidelijk hoeveel gebruikers toegang hebben tot deze socialemediacarrousels. Ook is er geen duidelijkheid over de ondersteuning van andere platforms zoals TikTok, Threads, Bluesky of Mastodon.

Of Google van plan is om de functionaliteit breed beschikbaar te stellen is niet bekend.