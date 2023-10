Google Discover krijgt kaart die luchtkwaliteit laat zien

Wat is de luchtkwaliteit op je huidige locatie? Op die vraag kan Google Discover je binnenkort antwoord geven. Een nieuwe kaart is opgedoken, die de actuele luchtkwaliteit laat zien. Desgewenst kun je deze kaart ook weer uitschakelen als je hier niet in geïnteresseerd bent.

Luchtkwaliteit in Google Discover

Google Discover is een ontzettend fijne toepassing. Met de tool krijg je in een overzicht een nieuwsfeed met berichten die aangepast zijn aan je eigen voorkeuren en interesses. Daarnaast geeft het je ook informatie over sportclubs die je volgt en kun je het actuele weer met een druk op de knop raadplegen. Het aantal mogelijkheden wordt echter verder uitgebreid.

De collega’s van 9to5Google maken melding van een feature die de luchtkwaliteit laat zien. Het gaat om de luchtkwaliteit van je huidige locatie, waar je op dat moment bent. Tevens wordt gemeld dat het instellingenmenu is aangepast. In plaats van de schakelaars die we kennen uit het Material You-design, worden selectievakjes gebruikt.

Op dit moment is de functionaliteit nog niet voor iedereen beschikbaar. Het kan goed zijn dat het pas op een later moment beschikbaar is in de Google app. Eerder werd de luchtkwaliteit in Google Maps toegevoegd.