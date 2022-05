Google Discover rolt like-teller naar iedereen uit

Google Discover maakt bij veel smartphones deel uit van de interface en toont je het gepersonaliseerde nieuws. Eerder werd al een like-button toegevoegd voor de artikelen, maar dat wordt nu verder uitgebreid. Je kunt voortaan meer inzicht krijgen in de likes.

Likes in Google Discover

De Google Discover feed is een handige toevoeging. Je vindt er het nieuws, speciaal voor jou gepersonaliseerd. De functionaliteit wordt nu verder uitgebreid. We zien allereerst dat het design bij verschillende gebruikers is veranderd met groots het Google-logo bovenin beeld. Bij het ene toestel zien we hier een zoekbalk bij, bij de andere zien we enkel het logo, samen met de profielfoto van je Google-account.

Het sociale aspect met het liken van artikelen die opduiken in Google Discover wordt verder opgevoerd. Niet alleen kun je nog steeds hartjes geven en zo dus artikelen liken, je kunt nu ook zien hoeveel keer het artikel in totaal (door anderen) leuk is gevonden. De functionaliteit wordt vanaf nu uitgerold naar alle Android-gebruikers.

Foto vervaagd vanwege auteursrechten