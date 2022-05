Google presenteert nieuwe Material 3-designtaal: hoe gaan apps eruitzien?

Na Material Design werd het Material You en inmiddels zijn we aangekomen bij Material 3. Deze nieuwe versie van de designtaal, laat zien welke wijzigingen we in de interface terug zullen gaan zien in Android.

Material 3

Google heeft nieuwe documenten online gezet met daarin de nieuwe richtlijnen voor de designtaal van Android-apps. Het maakt deel uit van Android’s Material You skin, waarbij we tot nu toe kennis hadden gemaakt met Material 2. De nieuwe versie, Material 3, kent een aantal wijzigingen die Google heeft bedacht voor de vormgeving.

We zien bijvoorbeeld dat de zogenaamde ‘FAB’ button, een actieknop te herkennen aan het plusje, niet meer boven de navigatiebalk drijft, maar in de navigatiebalk zelf geplaatst wordt. De navigatiebalk onderin beeld is ook groter qua omvang. Zo moet je direct toegang hebben tot de belangrijkste opties. Tevens is er ondersteuning toegevoegd voor Dynamic color, waarbij kleuren aangepast worden aan de ingestelde achtergrond. We zien ook vernieuwde schakelaars die duidelijker moeten zijn.

Het zijn relatief kleine veranderingen. Deze wijzigingen zullen we ongetwijfeld in de komende tijd terug gaan zien in de verschillende (Google-) apps.