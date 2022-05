Google Wallet aangekondigd: je portemonnee op je smartphone

Google heeft Google Wallet aangekondigd. Een nieuwe dienst die je portemonnee moet kunnen vervangen. Daarbij zal het Google Pay gaan vervangen en biedt het nieuwe mogelijkheden.

Google Wallet

Apple heeft al een vergelijkbare functie, en tijdens Google I/O heeft Google de terugkeer van Google Wallet bekend gemaakt. De applicatie moet je portemonnee kunnen vervangen. Voor betalingen kun je al Google Pay gebruiken, Google Wallet is hierop een aanvulling. Althans, voor de Verenigde Staten en Singapore. Betalingen en dergelijke zullen in onder andere Europa (ook Nederland en België) ondergebracht worden in Google Wallet.

In de app van Gogole Wallet kun je je klantenkaarten uploaden, zodat je deze altijd bij de hand hebt. Daarnaast is het mogelijk om andere bestanden te uploaden, zodat je deze altijd bij je hebt. Denk aan je rijbewijs, je identiteitskaart of je vaccinatiebewijs. Verder kun je vliegtickets, vervoerskaarten voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer en concertkaarten opslaan in je Wallet.

Zoals gezegd wordt in veel landen de app van Google Pay vervangen door die van Google Wallet, zowel op Android als op Wear OS. Er kan bij sommige (privacygevoelige) informatie ingesteld worden dat deze alleen lokaal op de telefoon opgeslagen worden, en niet gesynchroniseerd worden met het Google-account.