Google komt met ‘My Ad Center’ voor reclame-instellingen

Google heeft tijdens Google I/O meermaals benadrukt dat het veel waarde hecht aan de privacy. Het bedrijf heeft nu het ‘My Ad Center’ gepresenteerd.

My Ad Center

Tijdens Google I/O heeft Google bekend gemaakt dat het gebruikers meer opties wil geven rondom de advertenties die getoond worden. Gebruikers kunnen er gerust van zijn dat persoonlijke informatie, maar ook informatie uit Gmail en andere verschillende diensten, niet gebruikt wordt voor advertenties. Om gebruikers meer bewust te maken en keuzes te geven in de soort ads die ze zien, kan er binnenkort gebruik gemaakt worden van My Ad Center.

De dienst is aangekondigd door Google en bevat informatie over welke advertenties je te zien krijgt. Je ziet bijvoorbeeld de bedrijven die je (mogelijk) interessant vindt en ook waar je interesses liggen. Deze informatie kun je ook weer aanpassen, voor als je meer gerichtere advertenties wilt zien. Bijvoorbeeld als je een interesse hebt in elektrische auto’s, dan kun je dit instellen.

Het is niet bekend wanneer My Ad Center precies beschikbaar komt, maar dit moet later dit jaar zijn. De dienst moet beschikbaar komen voor zowel Android als Apple iOS. Het moet op te roepen zijn via het Google-account en via advertenties uit het netwerk van Google.