Rabobank stopt met Rabo Wallet en gaat Google Pay gebruiken

Na ABN Amro volgt nu ook Rabobank met het gebruik van Google Pay. Op dit moment kunnen klanten van Rabobank gebruik maken van de eigen Wallet app, maar die zal op termijn uit de lucht gehaald worden.

Rabobank met Google Pay

Google Pay is de betaal-app van Google waarin je je verschillende pasjes kunt toevoegen, van verschillende banken. Het (mobiel) betalen wordt hiermee nog makkelijker gemaakt op je Android-toestel. In Nederland is de applicatie echter alleen te gebruiken door klanten van ABN Amro. Daarnaast zijn er nog enkele kleine minder bekende banken die je met het platform kunt verbinden. ING heeft bijvoorbeeld alle functionaliteit in haar eigen Mobiel Bankieren app verwerkt, bij Rabobank is er de eigen Rabo Wallet app voor het betalen met de smartphone.

Dat laatste gaat echter veranderen, zo wordt duidelijk uit de meta-omschrijving van de Rabobank website. Androidworld meldt dat de bank zal stoppen met het gebruik van Rabo Wallet als aparte app, en overstapt naar Google Pay. De komst van de Rabobank naar Google Pay is inmiddels door de bank bevestigd en is op dit moment volop in ontwikkeling. Wanneer Google Pay beschikbaar komt voor de klanten van de Rabobank, kan nu nog niet gezegd worden. Het is de verwachting dat er ook nog een overgangsfase komt, waarbij de Wallet nog even wat langer door blijft werken.