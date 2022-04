Rabobank app gaat CO2-uitstoot van je transacties tonen

De Rabobank app heeft een nieuwe functie ontvangen. Gebruikers van de applicatie krijgen te zien welke invloed je transactie op het milieu heeft, qua CO2-uitstoot.

Rabobank toont CO2-uitstoot

Klanten van de Rabobank krijgen een nieuwe functie voorgeschoteld welke ze kunnen gebruiken. Met ‘Carbon Insights’ kan getoond worden hoeveel de CO2-uitstoot bedraagt van een transactie. De klanten kunnen zelf kiezen of ze deze functie willen gebruiken, of niet. Met de nieuwe maatregel hoopt de bank dat mensen hun koopgedrag aanpassen en aankopen doen die minder CO2 uitstoten, zo schrijft de NOS.

Op basis van waar er met de betaalrekening betaald is, kan een schatting gegeven worden hoeveel CO2 er is uitgestoten. De inschattingen worden preciezer gemaakt door bepaalde vragen te stellen aan de gebruiker. Het berekenen van de CO2-uitstoot van een transactie is een moeilijk proces en is daarom ook een inschatting. Week op week kan gekeken worden wat de CO2-uitstoot is van uitgaven, wat uiteindelijk weer kan zorgen voor een verandering van gedrag.

In het buitenland wordt de functie al bij verschillende banken gebruikt. De Rabobank laat weten dat het doel niet is om als bank met een vingertje te wijzen en sturend op te treden. Het doel is om inzicht te geven in hun eigen gedrag en als ze dat willen, dat dan het gedrag aangepast kan worden.

Het gebruik van de functie is gratis en wordt vanaf nu aan de eerste duizend klanten aangeboden. Het streven is dat na de zomer voor alle particulieren de optie beschikbaar is.