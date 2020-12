Rabobank introduceert 06-betalen: geld overmaken en ontvangen via telefoonnummer

De Rabobank introduceert een nieuwe manier van betalen, en wel via een telefoonnummer. Met Rabo 06-betalen wordt het mogelijk om geld te ontvangen en over te maken via een telefoonnummer. Je hebt op die manier geen rekeningnummer van iemand meer nodig.

06 betalen bij Rabobank

Wanneer je geld over wilt maken, dan heb je hiervoor doorgaans het rekeningnummer van iemand nodig. De Rabobank komt nu met 06-betalen waarmee het niet langer meer nodig is om iemands rekeningnummer te hebben. Het overmaken en ontvangen van geld wordt daarmee mogelijk via het telefoonnummer van de rekeninghouder.

Om gebruik te maken van 06-betalen kunnen klanten van de Rabobank zich hiervoor aanmelden via de Rabo app. Daar kun je de dienst activeren, door je mobiele telefoonnummer aan je rekeningnummer te koppelen. Na deze registratie is het voor anderen mogelijk jou geld te sturen via het 06-nummer. Wanneer je geld wilt overboeken naar iemand via 06-betalen, dient de ontvanger ook eerst zich hiervoor te registreren in de Rabo app. Wanneer dit gebeurt is, staat na een overboeking het bedrag direct bij de ander op de rekening. De Rabobank voert een check uit of het nummer matcht met het rekeningnummer, als je als betaler de naam van de ontvanger correct hebt ingevoerd. Het overmaken van geld gaat dus nog steeds gewoon via de Rabo app, maar je hebt geen rekeningnummer van de ander nodig op deze manier.

Instellen

De Rabobank legt uit hoe je de functie kunt gebruiken. Op dezelfde manier kun je, indien de functie is ingeschakeld, de functie ook weer uitzetten.

Open de Rabo App en kies ‘Zelf Regelen’ Ga naar ’ 06-Betalen’ Selecteer het 06-nummer waarop je geld wilt ontvangen Vul de éénmalige code in uit de SMS ter bevestiging Kies de betaalrekening die je wilt gebruiken 06-Betalen is nu geactiveerd

Het overmaken van geld kan op de volgende manier;

Open de Rabo App en kies voor ‘Overboeken’. Vul bij ‘Rekeningnummer of 06-nummer ontvanger’ het 06-nummer van de ontvanger in. Of klik op het Adresboek om een 06-nummer te zoeken. Kies voor ‘Volgende’ en onderteken je betaling. Je hebt betaald.

Voorlopig is de dienst alleen beschikbaar voor Rabobank-klanten. Ook kan er hierdoor alleen geld overgemaakt worden naar Rabobank-klanten en niet naar andere banken.