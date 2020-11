ING Bankieren app update brengt nieuw overboekingsscherm en aangepast limiet

ING heeft een nieuwe update uitgerold naar de ING Bankieren-app. De update brengt een aantal veranderingen. Allereerst is het veranderde limiet om het oplichters moeilijker te maken. Daarnaast zien we een nieuw overboekingsscherm.

Update voor ING Bankieren app

Er wordt in de Google Play Store een nieuwe update verspreid voor de ING Bankieren-app voor Android. Met de nieuwste versie van de bank-app krijgen gebruikers te maken met een veranderingen in het reglement rondom het limiet. Om het oplichters moeilijker te maken geldt er voortaan een langere wachttijd bij het aanpassen van het limiet in de app en via Mijn ING. In plaats van 15 minuten is dat voortaan 4 uur.

Een wijziging die niet in de changelog wordt genoemd, maar wel degelijk aanwezig is, is het vernieuwde overboekingsscherm. Bij een overschrijving ziet het er wat minder speels uit en zien we zwarte teksten en oogt het net wat serieuzer. Het is een kleine, subtiele wijziging.

Een andere verbetering is dat bij een iDEAL-betaling, na betaling automatisch het e-mailadres ingevuld wordt. De update wordt gefaseerd uitgerold via de Google Play Store. Als de update beschikbaar is, zie je deze terug bij de updates.