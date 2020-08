ING Bankieren app update: transacties taggen en meer

ING heeft een nieuwe update uitgebracht voor de ING Bankieren app voor Android. De applicatie wordt bijgewerkt naar versie 2020.16.0.2. Je kunt vanaf nu onder andere transacties taggen.

Transacties taggen

Met de ING Bankieren app kunnen klanten van de oranje bank nu transacties taggen. Op deze manier moet het mogelijk zijn om een bepaalde betaling of overboeking gemakkelijk terug te vinden of deze te bundelen. Dat kan handig zijn als je bepaalde kosten snel in een overzicht terug wilt zien. Denk aan de verbouwingskosten van je huis, of de kosten voor een vakantie. Door een tag toe te voegen, wordt deze ook op dat trefwoord teruggevonden worden.

Verder is met de update een snelkoppeling toegevoegd naar de (mobiele) website voor het ING Puntensaldo en de ING Winkel. Ook het design voor ‘Tips en zaken’ is bijgewerkt met een frisser design.

De update voor de ING Bankieren app kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store, dat kan via onderstaande button. Overigens kan het zijn dat de update gefaseerd uitgerold wordt.