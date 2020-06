ING Bankieren app krijgt nieuwe functies voor pas en pincode na update

In de Google Play Store staat een update klaar voor de ING Bankieren app. Met de nieuwste versie van de applicatie krijg je meer opties voor het beheren van je pas.

Nieuwe pas-functies in ING Bankieren app

Klanten van ING krijgen vanaf nu via de applicatie van de bank meer opties voorgeschoteld. Wanneer je je betaalpas kwijt bent, krijg je vanaf nu de mogelijkheid om deze direct te blokkeren via de ING Bankieren app. Mocht je hem daarna, omdat hij bijvoorbeeld in je andere jas zat, toch nog hebben gevonden, kun je hem ook direct weer deblokkeren.

Naast het activeren is het in de ING Bankieren app vanaf nu ook mogelijk om een nieuwe pincode aan te vragen, of om een pas te vervangen bij de ING. Hiervoor kun je terecht in het vernieuwde menu; Instellingen > Service > Je Passen. Verder kun je na de nieuwe update makkelijk het nummer aanpassen waarop je de SMS-codes ontvangt. Deze optie vind je terug bij Service > Je gegevens.

De update voor de ING Bankieren app wordt vanaf nu uitgerold. Het kan zijn dat de update nog niet direct bij iedereen beschikbaar is.