Klanten ondervinden problemen met inloggen bij ING Bankieren app

Klanten van ING ondervinden sinds dinsdagochtend problemen met het inloggen. Het gaat om inloggen bij ING Bankieren op de website als bij de ING Bankieren app.

ING Bankieren storing

Een storing bij ING zorgt ervoor dat klanten problemen ondervinden met het inloggen bij de bank. Het probleem is dinsdagochtend ontstaan, maar lijkt niet iedere klant te treffen. Sommige klanten lijken helemaal niet meer in te kunnen loggen, bij een andere groep klanten duurt het enige tijd voordat zij de app inkomen. De storing lijkt aan de eind van de ochtend begonnen te zijn. Een oplossing wordt gezocht, maar is nog niet gevonden.

ING laat weten dat klanten inderdaad problemen kunnen ondervinden. Als zij niet in kunnen loggen, wordt geadviseerd op een later moment in te loggen.