Sim-only aanbiedingen april 2020: dit zijn de beste deals vol voordeel

Iedere maand zet DroidApp de beste sim-only aanbiedingen op een rijtje. In plaats van te verlengen bij dezelfde provider kan het flink lonen om over te stappen (of juist wel te verlengen). Dit zijn de beste sim-only aanbiedingen van april 2020.

Sim-only aanbiedingen april 2020

Is het weer tijd om te verlengen of om over te stappen? Dan kan het interessant zijn om de prijzen en aanbiedingen van andere providers te vergelijken. Niet alle acties zijn even interessant. We zetten de ins-en-outs van de sim-only aanbiedingen van april 2020 op een rijtje.

Youfone

Bij Youfone maak je ook gebruik van het KPN (4G-) netwerk. Dankzij de interessante aanbieding van Youfone krijg je tijdelijk dubbel zoveel data zolang je abonnement loopt, en betaal je geen aansluitkosten ter waarde van 15,00 euro. Door de aanbieding heb je nu al 10GB internet met onbeperkt bellen voor 15,00 euro per maand. Wil je liever wat meer data, dan krijg je 8GB + 8GB (dus 16GB) voor 17,50 euro per maand.

Lebara

Lebara is bij velen vooral bekend van de prepaid-diensten, maar het heeft ook erg interessante sim-only aanbiedingen. Je maakt bij Lebara gebruik van het KPN-netwerk en hebt gewoon toegang tot het 4G-netwerk. Een bundel met 5GB aan data en onbeperkt bellen kost je bijvoorbeeld een tientje per maand.

Simpel

Nog steeds zijn er de ‘Stop met zoeken deals’ bij Simpel. Hier maak je gebruik van het T-Mobile netwerk en kun je profiteren van verschillende aanbiedingen. Je hebt 4GB aan data, onbeperkt bellen en 500 sms’jes voor een tientje per maand. Voor 6,00 euro heb je 1GB met 100 minuten en 500 sms’jes.

Simyo

Simyo laat je bellen en internetten via het KPN-netwerk en heeft nu de interessante Doe Je Ding Deals. Je hebt 3 gigabyte aan internet met onbeperkt bellen voor een bedrag van 14,00 euro per maand. Simyo is reeds 18x tot beste provider bekroond door de Consumentenbond. Heb je thuis KPN vast internet, dan wordt de databundel verdubbeld.

Tele2

De van oorsprong Zweedse provider heeft een aantal riante databundels in het aanbod zitten. Vooral dus interessant voor de fanatieke internetter. Voor het bellen kun je kiezen uit 200 min/sms of onbeperkt. Voor 17,00 euro per maand heb je een bundel met 20GB aan internet en 200 minuten/berichten.

Vodafone

Vodafone kwam in maart met de aankondiging van haar eerste Unlimited-abonnement. Daarbij werd bevestigd dat alle Red-abonnementen toegang geven tot het 5G-netwerk als dit netwerk wordt uitgerold. Tevens zijn deze Red-abonnementen voorzien van meer data. Red Essential is de goedkoopste Red-bundel met 10GB aan data voor 27,00 euro per maand. Het Unlimited-abonnement kost je 40,00 euro per maand. Goed nieuws voor degenen die Ziggo thuis hebben, krijgen vijf euro korting per maand, een gratis TV-pakket naar keuze en dubbele data.

Hollandsnieuwe

We blijven even bij het Vodafone-netwerk; want dan is er ook nog Hollandsnieuwe. Alles bij deze provider gaat uit dezelfde bundel. Hierdoor staat één minuut gelijk aan één minuut of sms. Echter kan je voor twee euro per maand meer er ook voor kiezen om onbeperkt bellen en sms’en. Voor 2000 mb/min/sms betaal je 8,50 euro per maand. Heb je thuis ook nog eens Ziggo, dan krijg je 1000 mb/min/sms gratis en een Ziggo TV-pakket.

T-Mobile

T-Mobile kwam meermaals al als winnaar uit de bus met de prestaties van het netwerk. De bundel met onbeperkt bellen en 5GB aan data kost je 20,00 euro per maand. Heb je op hetzelfde adres meer T-Mobile abonnementen lopen (bijvoorbeeld van je partner) of heb je T-Mobile Thuis? Dan krijg je nog tussen de 2,50 en 10,00 euro korting per maand, 2GB gratis data en korting op T-Mobile Thuis.

Ben

Ben is een dochter van T-Mobile en dus maak je ook gebruik van het T-Mobile netwerk. Tijdens de aanbieding van Ben krijg je tot 2000MB gratis bovenop je gekozen databundel. Hierdoor heb je 3000MB met 300 minuten/sms en toegang tot 4G voor 10,50 euro per maand. Eventueel kun je ervoor kiezen om voor een bijbetaling te profiteren van nog sneller 4G.

KPN

Tot slot is er KPN, die alle abonnementen 5G-ready maakt. Dit betekent dat je 5G kunt gebruiken als dit netwerk door KPN wordt uitgerold. Heb je thuis internet van KPN of Telfort, dan krijg je extra voordeel; tot 7,50 euro per maand korting op je abonnement, en bij KPN korting op een entertainmentpakket. Ook krijg je extra korting op het KPN Unlimited abonnement. De 5GB bundel met onbeperkt bellen/sms’en kost je bij KPN 22,50 euro per maand.

Sim-only kiezen

Nog lastig om een keuze te maken voor een sim-only abonnement? DroidApp heeft voor je de handige sim-only vergelijker. Hier kun je precies aangeven wat je wensen zijn en komt er een onafhankelijk advies uit rollen.