ING Bankieren 10.0 update: compleet nieuw design voor bank-app

ING heeft de eigen Bankieren app in een compleet nieuw jasje gestoken. De bank neemt afscheid van het zijmenu en vervangt deze voor de nieuwe navigatie-opties onderin beeld. Het moet het navigeren door de ING Bankieren app een stuk sneller en makkelijker maken.

ING Bankieren 10.0

Uit de Google Play Store kun je een update halen voor de ING Bankieren app. We zijn met deze update inmiddels aangekomen bij versie 10.0. Deze versie bevat een groot aantal veranderingen voor de manier waarop je de app gebruikt. Waar we eerder de verschillende opties nog terugzagen in een zijmenu, het zogenaamde hamburgermenu, heeft dat nu plaats gemaakt voor de nieuwe navigatiebalk onderin beeld. Hiermee volgt ING de nieuwe richtlijnen van Google voor Android-apps.

ING geeft aan dat het vast snel zal wennen, en rolt de update nu uit. De nieuwste versie van de app geeft je in de navigatiebalk vijf snelkoppelingen, waarmee je direct toegang hebt tot handige functies in de app. Allereerst is er ‘Overzicht’, waarbij je het bekende startscherm te zien krijgt van de app. Het tweede tabblad is ‘Gepland’, waar je alle opdrachten kunt vinden. Bij het derde tabblad ‘Verzoek’ vind je alle informatie over de betaalverzoeken die je hebt gestuurd en of ze al zijn voldaan. Het vierde tabblad ‘Producten’ geeft je toegang tot de verschillende producten van ING. Onder het laatste tabblad ‘Service’ vind je aanvullende gegevens en opties zoals telefoonnummers, je passen, app-instellingen en dergelijke.

Een andere handige verbetering die we in ING Bankieren 10.0 terugvinden is de scanner. Deze kun je voortaan direct starten vanuit de bovenste balk in de app. De update wordt vanaf nu uitgerold en kan direct uit de Google Play Store gehaald worden via onderstaande button.