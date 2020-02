Betalen met de smartphone steeds populairder in Nederland

Uit nieuw onderzoek blijkt dat we steeds vaker mobiel betalen met de smartphone. Het zogenoemde contactloos betalen zal in de komende jaren nog populairder worden, zo is de verwachting.

Betalen met smartphone populair

Een paar jaar geleden stonden ze bij de kassa nog raar te kijken als je je boodschappen ging betalen door je telefoon tegen de betaalterminal te houden. Nu is dat wel anders. Betaalvereniging Nederland meldt dat ruim 6 procent van de pintransacties gedaan worden met een smartphone, contactloos betalen.

Betaalvereniging Nederland laat tegenover de NOS weten dat aan het begin van 2019 het aantal mobiele betalingen nog vrij laag lag. Dat was anders aan het eind van het jaar. Alleen al in de maand december gebeurde dit 31 miljoen keer.

Sowieso steeg het aantal pintransacties in 2019; 4,7 miljard transacties (+10%). Waar we vorig jaar nog 3,0 miljard transacties contant voldeden, stond de teller in 2019 op 2,3 miljard. Ook onderling betalen we elkaar steeds vaker digitaal, bijvoorbeeld met een ‘tikkie’ of een betaalverzoek.

Verschillende banken bieden contactloos betalen met de smartphone aan, bij ING zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Opvallend is dat ABN Amro stopt met de Wallet app waarmee je contactloos kunt betalen. Volgens de groengekleurde bank werd de optie maar door 5 procent van de klanten gebruikt. Sinds vorig jaar is Apple Pay in Nederland, waardoor ook degenen met een iPhone makkelijk met hun telefoon konden afrekenen.

Betaal jij al met je smartphone, of gebruik je er toch liever je pinpas voor?