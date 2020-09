ING Bankieren app krijgt laatste update voor oudere Android-versies

ING heeft bekend gemaakt dat het niet langer meer updates uitbrengt voor de wat oudere Android-versies. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik van de bank-app.

Geen ING-updates oudere Android-versies

Degenen die nog op een oudere Android-versie draaien, en gebruik maken van de ING Bankieren app kunnen binnenkort in de problemen komen. ING rolt vanaf nu de laatste update uit voor toestellen die draaien op Android 5.0 Lollipop en Android 5.1 Lollipop. De bank raadt aan om, indien dit mogelijk is, het toestel te updaten naar Android 6.0 Marshmallow of hoger.

Door bepaalde technische eisen is het niet langer meer mogelijk de app van de nieuwste mogelijkheden te voorzien voor deze Android-versies. ING benadrukt dat de applicatie zal blijven werken onder de twee verouderde Android-versies, maar dat je dus geen nieuwe functies en dergelijke hoeft te verwachten.

Sowieso raden wij het absoluut af om nog een toestel met Android Lollipop te gebruiken. Deze Android-versies zijn zo’n zes jaar oud en lopen op het gebied van beveiliging ver achter. Gebruik je de ING app op een toestel met deze Android-versie, dan raden we je absoluut aan over te stappen naar een nieuw toestel. Dat hoeft niet heel veel geld te kosten. DroidApp zet de beste smartphones tot 150 euro op een rij.