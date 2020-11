Banken Bunq en Revolut brengen Google Pay naar Nederland

Google Pay heeft nog altijd geen officiële voet op Nederlandse bodem gezet. De betaaldienst is in omliggende landen al ‘normaal’ in het dagelijks leven; in Nederland nog niet. Bunq en Revolut brengen nu Google Pay naar ons land.

Bunq en Revolut met Android Pay naar Nederland

Nederland kan zich langzaamaan voorbereiden op de komst van Google Pay. In bijvoorbeeld België en Duitsland is de betaaldienst al veel langer beschikbaar, maar in Nederland zitten we nog altijd maar te wachten op de dienst. Vanaf vandaag kunnen klanten van de twee banken Revolut en Bunq gebruik maken van de dienst die Google zelf nog altijd niet officieel in Nederland heeft uitgebracht.

Google Pay is een digitale portemonnee waaraan je je bankpas en je creditcard kunt toevoegen. Naast het betalen met Google Pay, kunnen gebruikers ook geld overmaken, contactloos betalen en in-app aankopen doen. Google Pay maakt gebruik van NFC.