WhatsApp laat je vanaf nu betalen via chat-app

Een nieuwe functie wordt uitgerold in verschillende regio’s in berichtendienst WhatsApp. Er komt integratie van Facebook Pay en via WhatsApp kun je voortaan betalingen verrichten.

Betalen via WhatsApp

We delen met zijn allen met regelmaat betaalverzoeken en Tikkies via WhatsApp, maar nu introduceert WhatsApp een eigen variant hiervoor. Het wordt mogelijk gemaakt om digitale betalingen via WhatsApp uit te voeren. Dit betekent dat er geld overgemaakt kan worden of een aankoop betaald kan worden, zonder de chat-applicatie te verlaten. Hiervoor maakt WhatsApp gebruik van Facebook Pay, de betaaldienst van het moederbedrijf.

Om onrechtmatige transacties te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van een zescijferige PIN-code of een vingerafdruk. Voor consumenten kost de functie niets. Voor de midden- en kleinbedrijven worden wel administratiekosten berekend, die vergelijkbaar zijn met de kosten die winkeliers al betalen voor een creditcardtransactie, zo meldt WhatsApp.

Nu hoeven we hier in Nederland niet gelijk afscheid te nemen van een Tikkie of betaalverzoek. Als eerst komt betalen via WhatsApp beschikbaar in Brazilië, waar samengewerkt wordt met Banco do Brasil, Nubank en Sicredi, via de netwerken van Visa en Mastercard. Er is nog niets bekend of en wanneer we ook in Europa gebruik kunnen maken van de dienst.