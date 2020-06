WhatsApp werkt aan verfijnde zoekfunctie en tools voor opslagruimte

Er zijn aanwijzigingen gevonden voor nieuwe functies in WhatsApp. De chat-app werkt aan een verfijnde zoekfunctie met zoeken op datum. Daarnaast komen er tools beschikbaar voor de opslagruimte.

WhatsApp met verfijnde zoekfunctie

In een nieuwe versie van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden voor nieuwe functies die het gebruik een stukje prettiger maken. Het wordt op termijn mogelijk gemaakt om gerichter te zoeken naar een bericht. Hierbij kun je de bekende zoekopdracht uitvoeren. Nieuw daarbij is dat je kunt zoeken op datum waartussen een bericht is gestuurd of ontvangen is.

Dit moet mogelijk worden door op het agenda-icoontje te tikken, zo wordt duidelijk uit het verhaal van Wabetainfo. De functie is vooralsnog niet beschikbaar, omdat deze nog getest wordt door het team van ontwikkelaars.

Opslagtools

WhatsApp werkt ook aan verbeteringen voor het inzichtelijk maken van de opslagruimte. Hiervoor zullen verschillende nieuwe tools beschikbaar komen. WhatsApp zal deze optie voorzien van een nieuw design en werken met verschillende standaardfilters. Zo wordt het mogelijk om te zien wat de grootste bestanden zijn die uit zijn gewisseld, of juist de grootte van doorgestuurde berichten.

Bij het sorteren kun je kiezen uit de opties nieuwste, oudste of de grootte van het bestand. Ook deze functie is nog volop in ontwikkeling en is het onbekend wanneer deze beschikbaar komt voor het publiek.