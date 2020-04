WhatsApp update: vanaf nu bellen en videobellen met 8 personen

WhatsApp heeft een nieuwe feature toegevoegd aan de app. Vanaf nu kun je met meer mensen een audiogesprek of videogesprek voeren. De functie komt als geroepen, nu we onze familie en vrienden meer moeten missen door het coronavirus.

WhatsApp bellen met 8 personen

Vanaf nu is het mogelijk om met meer mensen deel te nemen aan een gesprek of videogesprek via WhatsApp. In groepsverband lag het aantal deelnemers eerst nog op vier, nu is dat verhoogd naar acht. Dit is inclusief jezelf, dus kunnen er maximaal zeven anderen deelnemen aan groepsbellen en groepsvideobellen.

Volgens WhatsApp hebben gebruikers in de afgelopen maand gemiddeld 15 miljard minuten per dag gebeld via WhatsApp. Dit aantal ligt ruim boven de bestede tijd voor de pandemie. WhatsApp laat weten dat ook (video)gesprekken voorzien zijn van end-to-end encryptie en het moet ook werken op apparaten met minder krachtige hardware en een trager netwerk.

De Android-update die deze nieuwe feature brengt wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store. Tevens wordt de iOS-app voor de iPhone bijgewerkt met de nieuwe mogelijkheid om met zijn achten te (video-) bellen. Het kan even duren voordat de update bij iedereen beschikbaar is, dat zal in de komende dagen gebeuren.

