NS laat je nu in heel Nederland overlast in trein melden via WhatsApp

De Nederlandse Spoorwegen kwam eerder met een test waarbij je overlast of een onveilig gevoel kon melden via WhatsApp. Vanaf vandaag kun je deze dienst in heel Nederland gebruiken.

Overlast in trein melden

Vanaf vandaag, donderdag 30 april, kunnen treinreizigers een SMS of WhatsApp-bericht sturen naar de NS als zij overlast ervaren. Het gaat om overlast in de trein, maar je kunt ook een signaal afgeven van een onveilig gevoel in de treinen van de Nederlandse Spoorwegen. Het bericht wordt afgeleverd bij de NS-Meldkamer, die afhankelijk van de situatie actie onderneemt. De NS benadrukt dat wanneer er spoedeisende hulp nodig is, de oproep blijft om 112 te bellen.

Vorig jaar werd de service al getest in Zuidoost-Nederland. Nu is de functie dus in heel Nederland beschikbaar. De service kan ook van pas komen in tijden zoals nu, waarbij er minder contact is met de conducteur op een trein. Het telefoonnummer waarop je de meldkamer van NS kunt bereiken is 06 – 131 81 318.

Lees ook: 3 manieren om een nummer te WhatsAppen zonder hem als contact op te slaan