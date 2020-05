Breda laat je via WhatsApp weten of het druk is in de stad

Het lekkere weer en Moederdag maakt de verleiding om naar de stad te gaan een stuk groter. Toch kunnen we beter zoveel mogelijk binnenblijven. De Gemeente Breda gaat WhatsApp inzetten om mensen in te lichten over de drukte in de stad.

Druktemeter via WhatsApp

In Breda wordt getest met een druktemeter via WhatsApp. Hiermee kunnen inwoners en bezoekers aan de Brabantse stad direct zien of het druk is in de binnenstad. Als het namelijk drukker is, is het raadzaam je bezoek uit te stellen en op een later moment naar Breda te gaan. Het is de bedoeling dat de druktemeter helpt de drukte in de stad te spreiden.

De informatie voor de druktemeter komt van verschillende bronnen. Zo lopen er handhavers, wordt gebruik gemaakt van camerabewaking, sensoren en de drukte in parkeergarages. Vooral in de weekenden is het druk in Breda, en dus roept de stad om ook een keer doordeweeks te komen.

Op dit moment werkt de druktemeter in WhatsApp alleen voor de binnenstad. De Gemeente Breda geeft aan dat wanneer de proef goed verloopt, er gekeken wordt of de WhatsApp druktemeter ook naar andere plekken in Breda uitgerold kan worden.

Om de druktemeter te gebruiken vraag je of het druk is via het nummer 06 – 11 77 80 60. Je krijgt dan direct een stoplicht te zien. Bij groen is het rustig, bij oranje begint het drukker te worden en is het advies de binnenstad te vermijden, en bij rood is het erg druk. De kans bestaat bij een rood stoplicht dat straten en parkeerterreinen worden afgesloten.

