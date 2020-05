WhatsApp laat je handig je profiel delen via QR-code: zo werkt het

In een nieuwe versie van WhatsApp is een nieuwe functie te vinden. Het maakt het mogelijk om je profiel te delen via een QR-code. Ook kunnen anderen je direct appen via deze QR-code. We leggen je uit hoe het werkt.

WhatsApp met QR-code voor contacten

WhatsApp heeft een nieuwe beta-versie uitgebracht waarbij gebruikers een nieuwe functie kunnen gebruiken. Het wordt mogelijk gemaakt om je WhatsApp-profiel te delen met anderen, middels een QR-code. Op deze manier kunnen anderen je snel WhatsAppen, zonder dat het telefoonnummer eerst opgeslagen hoeft te worden in het adresboek.

Hoewel we eerder al schreven over drie manieren om iemand te WhatsAppen zonder een contact op te slaan (zie hier het artikel), is het scannen van een QR-code wel een stuk makkelijker. De persoonlijke QR-code is op te roepen door in WhatsApp naar instellingen te gaan. Naast de naam is het symbool van een QR-code te zien. Wanneer hierop getikt wordt, kun je zowel je eigen QR-code delen, als de QR-code van iemand anders scannen.

Eventueel is het ook mogelijk de QR-code van je WhatsApp profiel te delen via een andere app. Omdat je telefoonnummer gekoppeld is aan deze code, is het raadzaam hier voorzichtig mee om te gaan. Daarnaast kun je de QR-code resetten, zodat een eventueel gedeelde code niet meer linkt naar je nummer. De nieuwe feature is terug te vinden in de beta-versie, en zal later als stabiele update in de Play Store komen. Wil je direct aan de slag, dan kun je hier de APK downloaden, of je kunt deelnemen aan het beta-programma.