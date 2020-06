Huawei Pay komt nog dit jaar naar Europa

Huawei brengt haar betaalplatform uit in Europa. Onder andere in Duitsland zal Huawei Pay nog dit jaar beschikbaar komen. Huawei Pay is een tegenhanger van Google Pay, een vergelijkbare betaaldienst.

Huawei Pay naar Europa

Huawei is van plan om in 2020 haar betaalplatform Huawei Pay uit te brengen in Europa. Deze informatie is bevestigd door de Duitse tak van Huawei. De berichten gaan al langere tijd rond, zo gingen er geruchten rond in 2018 over dat Huawei Pay naar Europa zou komen. Het was echter de afgelopen tijd vrij stil over de dienst. Maar dat verandert nu.

Huawei Duitsland heeft bevestigd dat het het betaalplatform nog dit jaar uit wil brengen in Europa. Dit bevestigt de Duitse baas van de smartphoneafdeling van Huawei in een interview met Connect. Met Huawei Pay kun je snel met je smartphone of smartwatch betalen bij de kassa, zonder dat je op zoekt hoeft naar je betaalpas. Het werkt middels NFC. In datzelfde interview zou Huawei gezegd hebben dat de P40-serie beter verkoopt dan verwacht. Het is een nadeel dat deze telefoons zonder Google-diensten geleverd worden. Google Pay is daarom geen optie.

Huawei Pay zal dus naar Europa komen en de fabrikant zou in ieder geval van plan zijn om de betaaldienst in Duitsland uit te brengen. Over een komst naar Nederland of België is nog niets bekend, al heeft de fabrikant het wel over ‘Europa’. Android Pay/Google Pay is nog niet in Nederland te gebruiken, maar is wel al enige tijd beschikbaar in België.