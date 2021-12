Dit zijn de 30 beste Android-apps van 2021

December is de maand van de lijstjes en ook op DroidApp laten we deze feestmaand niet voorbij gaan. In dit artikel zetten we de 30 beste Android-apps van het jaar 2021 op een rijtje. Wat zijn de beste apps van dit jaar?

Beste apps van 2021

In de afgelopen twaalf maanden hebben we bij DroidApp weer een hoop apps behandeld, als apart artikel of omdat er een update voor een applicatie verscheen. Iedere maand zetten we de beste apps van die afgelopen maand al op een rijtje. Maar wat zijn nou de 30 beste Android-apps van 2021? Die hebben we voor je in willekeurige volgorde op een rijtje gezet in dit artikel.

Drops

Voor het leren van een nieuwe taal zijn er verschillende applicaties die je hierbij helpen. De taal-app Drops is er hier één van. Met deze applicatie kun je iedere dag nieuwe woorden leren, in een taal naar keuze. Dit gaat, heel handig, vanuit het Nederlands, en laat je spelenderwijs de nieuwe taal onder de knie krijgen. Zeker het proberen waard.

Yr.no

Nu denk je misschien, huh, een Noorse app in dit lijstje? Maar niets is minder waar. De app Yr.no is namelijk ook in het Engels te gebruiken, en het is niet heel vreemd dat deze opgenomen is in het rijtje met beste apps van 2021. Tijdens ons maandenlange onderzoek naar de beste weer-app van 2021 heeft de Yr.no app namelijk deze test met ruime voorsprong gewonnen. Alle details, scores en onderzoeken hiernaar hebben we gebundeld in ons artikel weer-app test 2021.

Google Chrome

Natuurlijk is de Chrome-browser één van de beste apps van 2021. De browser van Google zelf is voor velen niet weg te denken uit het dagelijks leven. Even wat opzoeken, shoppen op internet of gewoon je favoriete sites bezoeken; velen doen het met de hulp van Chrome. In het afgelopen jaar zijn er verschillende updates verschenen voor de browser. Hierbij zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd. Denk aan het groeperen van tabbladen, erg handig.

TomTom AmiGO

In een apart artikel hebben we de TomTom AmiGO app voor je behandeld. Met deze applicatie van TomTom kun je navigeren in binnen- en buitenland. Je krijgt tegelijkertijd de handige verkeersinformatie van TomTom, die doorgaans goed nauwkeurig is. Ook ontvang je tijdens het rijden meldingen van (mobiele) flitsers, de files en andere informatie. Verschillende instellingen kunnen gepersonaliseerd worden bij TomTom AmiGO en je kunt ook navigeren naar POI’s, handig! We merken ook een vleugje Waze in de app van TomTom.

Klima

Een mooi vormgegeven applicatie die je helpt met het minimaliseren van je Co2-voetafdruk: Klima. Deze ecologische voetafdruk van jezelf kun je zelf berekenen, waarbij je ook verschillende projecten kunt kiezen waaraan je wilt deelnemen. Alles voor een betere wereld voor in de toekomst. Je kunt je inzetten voor verschillende klimaatprojecten en met je eigen doelen zie je je eigen impact op het klimaat groeien!

Telegram

Als er één app is die in 2021 verschillende, toffe updates heeft ontvangen is het Telegram wel. De chat-app laat steeds zien dat het echt een ontzettend fijn alternatief is voor WhatsApp. Je krijgt sinds januari de mogelijkheid om je chats uit WhatsApp te importeren in Telegram. Verder kun je de mediabibliotheek nog beter gebruiken, zijn er interactieve emoji’s, individuele thema’s en zijn er in het afgelopen jaar nog veel meer nieuwe features en opties toegevoegd, die de app nog beter maken. Jammer is wel dat Telegram dit jaar gestopt is met haar app voor Wear OS.

Google Lens

Google heeft verschillende fijne apps in het aanbod zitten. Eén daarvan is Google Lens. De applicatie werd aan het begin van dit jaar voorzien van een update. Als je van tevoren het taalpakket van de taal naar keuze hebt gedownload op je toestel, kun je vanaf nu offline vertalen met Google Lens. Een handige toevoeging, want zo kun je direct de tekst onder een verkeersbord, of uit een boekje vertalen naar het Nederlands. Google Lens is sowieso een handige app, want je hebt objecten te identificeren, denk aan een gebouw, dier of een plant. Handig!

Bitvavo

We hebben al een mooi overzicht met de beste crypto-apps op DroidApp. Een handige applicatie die je helpt te handelen in cryptomunten is Bitvavo. Voordeel is dat Bitvavo een Nederlandse partij is en dat de transactiekosten duidelijk lager liggen dan bij concurrenten. Wil je aan de slag met Bitvavo, of eerst rustig rondkijken, dan kun je je gratis aanmelden via deze link.

A Better Routeplanner

We hebben in 2021 een erg handig overzicht gepubliceerd met de beste apps voor de elektrische auto. Een handige app voor degenen met een elektrische auto is ‘A Better Routeplanner’. Hiermee kun je goed je route van A naar B plannen, waarbij er rekening wordt gehouden met laadpalen. Daarbij kijkt het ook naar welke auto je hebt en van welke laadpaal je een laadpas hebt, zodat de meest efficiënte route eruit gepikt wordt voor je.

AlleFolders

Heb je geen behoefte aan een deurmat vol met papieren reclamefolders? De AlleFolders app kan dan een interessante app zijn om te installeren. Reclamefolders uit heel Nederland vind je hier digitaal terug in de applicatie. Je kunt handig digitaal aanbiedingen uitknippen en deze bewaren op je prikbord. De reclamefolders staan gecategoriseerd per categorie, zoals supermarkt of bouwmarkt.

Komoot

Komoot is een applicatie die voor de wandelaar of fietser erg goed van pas komt. Je kunt er routes mee uitstippelen in de meest uiteenlopende natuurgebieden, in binnen- en buitenland. Je wandeltocht of fietstocht wordt er een stuk makkelijker door de Komoot app. Dit jaar verscheen een update waarbij je Live Tracking in kunt schakelen, waarmee je je locatie, eindtijd en resterend aantal kilometers kunt delen met iemand anders.

Speedtest

De app van Speedtest kun je gebruiken voor het meten van je internetsnelheid. Daarnaast kun je er vanaf dit jaar terecht voor de dekkingskaarten. Hierin kan bijgehouden worden hoe het zit met de dekking van de verschillende providers. Dit werkt niet alleen in Nederland, maar ook bij providers in andere landen. Je kunt zelf bijdragen aan deze dekkingskaarten.

Re-open EU

Met alle coronamaatregelen is het soms flink zoeken naar de verschillende coronaregels die gehanteerd worden in het buitenland. De Europese Unie heeft hiervoor een applicatie uitgebracht genaamd Re-open EU. In deze applicatie vind je de coronaregels per land, waarbij je ook ziet of bijvoorbeeld restaurants open zijn en welke aanvullende maatregelen er getroffen zijn. Ook andere nuttige informatie over die bestemming is terug te vinden in deze app.

Calimoto

Met Calimoto kan menig motorrijder tot zijn of haar trekken komen. De app laat je een route plannen met de motor, en kan daarbij ook rekening houden met factoren die voor motorrijders belangrijk zijn. Wil je bijvoorbeeld een bochtige weg, of wil je liever één rechte weg? Je kunt je eigen gereden routes bijhouden en ook routes volgen van andere gebruikers.

Flitsmeister

De Nederlandse ontwikkelaars van Flitsmeister hebben een druk jaar achter de rug. De nodige updates voor de app zijn verschenen, waarbij de Pro-versie werd uitgebreid met veel nieuwe functies zoals de Focus Mode. Daarbij werd dit jaar Android Auto-ondersteuning voor iedereen toegevoegd, zijn er nieuwe wìdgets en kunnen pro-gebruikers ook de ritregistratie gebruiken. Eén van de meest gebruikte apps van Nederland kwam ook dit jaar met een eigen gadget als opvolger van het vorige model; de Flitsmeister Two.

Wombo

Ken je Wombo nog? Deze applicatie werd eerder dit jaar aardig populair en niet heel gek. Middels kunstmatige intelligentie en deepfake wordt een stilstaande foto in beweging gezet. Daarmee kun je je selfies laten zingen, maar ook een foto van iemand anders op een toffe manier tot leven laten komen. Denk aan je vader die zijn favoriete lied zingt, of je oma die losgaat op O-Zone.

Alle Bankjes

De Alle Bankjes app geeft op een kaart precies weer, waar je een bankje terug kunt vinden om even op te zitten. Het gaat om bankjes verspreid over Nederland. Bijvoorbeeld in natuurgebieden, maar ook in het centrum. Ontbreekt er eentje op de kaart, dan kun je deze locatie zelf toevoegen aan het overzicht. Handig bij een wandeling of tijdens een fietstocht.

Sphaera Map Wallpaper

Wil je een keer een andere achtergrond voor je smartphone, dan is de app Sphaera Map Wallpaper een interessante app hiervoor. Je kiest hiermee een omgeving van de landkaart, waarna de app een uitsnede maakt, en deze in één van de vele stijlen giet. Zo kun je kiezen voor de kaart van Nederland, of juist van Parijs, Londen, IJsland of een eigen gekozen regio.

GPX Viewer

We hebben de GPX Viewer app eerder al behandeld op DroidApp. Het is een erg nuttige, handige app. Mogelijk heb je deze niet dagelijks nodig, maar in verschillende situaties kan hij wel degelijk handig zijn. Met de app kun je meerdere GPX files samenvoegen en openen als één bestand. Handig bij een zelf uitgestippelde route. Je kunt je routes, trajecten en tussenpunten bekijken en ook kun je paden analyseren.

Strava

Menig sporter gebruikt voor het bijhouden van statistieken en routes, de app van Strava. In mei 2021 werd de applicatie voorzien van een nieuw design. Het bijhouden van je prestaties en de workouts wordt hiermee nog prettiger. Verder zijn er modernere elementen, kun je snel een activiteit toevoegen. Natuurlijk vind je er de activiteiten van je vrienden die je kunt liken en ook je eigen prestaties kun je bijhouden.

Google TV

Google had eerst de Google Play Movies app, deze heeft nu plaats gemaakt voor de Google TV app. Deze applicatie bundels kijktips van verschillende netwerken. Denk aan een film op Amazon Prime Video of een serie die je kunt volgen op Disney+. Helaas ontbreekt een koppeling met Netflix. Eventueel zie je een score van de film en sommige films kun je direct huren of kopen bij Google zelf.

Signal

Een applicatie die in januari naar een hoge positie in de downloadlijst stormde, was Signal. Samen met Telegram profiteerden deze twee chat-apps van de nieuwe voorwaarden van WhatsApp waarover veel te doen was. De stormloop op Signal heeft de ontwikkelaars ook in een andere modus gezet, want er zijn in de tijd erna verschillende nieuwe features en mogelijkheden toegevoegd. Signal draait vooral om de privacy en geeft je daarin veel opties en instellingen.

Polarsteps

Als er één app is die niet mag ontbreken op vakantie, dan is het Polarsteps. Deze applicatie laat je op een interactieve en tevens toffe manier je vakantie bijhouden. Je reisverslag kun je voorzien van tekst, foto en video en natuurlijk de bezochte locatie. Deze kun je delen met je vrienden. Nieuw in de app sinds dit jaar zijn de Polarsteps Guides, waarmee je nieuwe plekken kunt ontdekken.

1-2-3 Tanken

Zeker met de brandstofprijzen in 2021 is het fijn als je ergens kunt besparen. Dat kan goed bij onze oosterburen, en voor de brandstofprijzen in Duitsland is een heel handige app; 1-2-3 Tanken. Deze applicatie laat je precies zien waar de goedkoopste pomp staat voor je Euro 95, Euro 98, Diesel, LPG of andere brandstof. Aangezien prijzen bij Duitse tankstations de dag door veranderen, kan het gebruik van deze app leuk geld schelen.

Zwangerhap

Een handige app voor de zwangere vrouw; Zwangerhap. Deze applicatie van het Voedingscentrum, geeft advies over wat je beter wel of niet kunt eten en drinken tijdens je zwangerschap. Hierbij kun je zelf ook zoekwoorden invoeren, om zo snel wat terug te kunnen vinden. Daarnaast krijg je ook tips over hoe je gezond blijft eten als je zwanger bent en kun je ook ander soort tips krijgen.

Natuurmonumenten Route app

In Nederland zijn er volop natuurgebieden waar je heerlijk kunt ontspannen. Met de Natuur Route app van Natuurmonumenten kun je routes uitstippelen voor een wandeling, een fietstocht of per kano. Tijdens je route vind je in de app handige informatie, details over het vertrekpunt en kun je ook navigeren en krijg je de route op de kaart te zien.

HERE WeGo

Ken je navigatie-app HERE WeGo nog? Deze applicatie was vroeger eigendom van Nokia, en hoewel dat nu niet meer het geval is, is het nog altijd een veelgebruikte app. De toepassing is in oktober 2021 uitgebreid met een modern design en toont in verschillende landen de brandstofprijzen. Je kunt met HERE WeGo offline navigeren en uiteraard wordt ook rekening gehouden met de verkeersinformatie, en ontvang je meldingen van flitsers.

Windy

Met de Windy app heb je een uitgebreide, geavanceerde weer-app tot je beschikking. Je kunt er vele radarbeelden vinden waarmee je voorbereid bent op het weer. Je kunt in de Windy app terecht voor een nauwkeurige historie van de neerslag, je kunt webcams bekijken van verschillende plaatsen en natuurlijk vind je ook de voorspelling, temperatuurkaarten en andere soorten weermodellen.

Spotify

Een applicatie die voor velen niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven is de Spotify app. De muziekdienst heeft in 2021 de app uitgebreid met verschillende nieuwe functies en mogelijkheden. Vanaf nu kun je songteksten in de Spotify app gebruiken, maar ook Jouw Daily gebruiken, waarmee je een combinatie voorgeschoteld krijgt van muziek, nieuws en podcasts, welke passen bij jouw wensen.

Lifeliner Radar

Op DroidApp hebben we dit jaar ook de Lifeliner Radar app behandeld. Deze applicatie geeft je direct inzicht in de actuele positie van de traumahelikopter, of de politiehelikopter als deze beschikbaar is. Je kunt hierbij ook zien waar hij net heen gevlogen is en wat de melding is. De applicatie laat je ook zones instellen, zodat je een notificatie krijgt als hij binnen de ingestelde zone vliegt, zodat je direct op de hoogte bent.

Bonustip: DroidApp App

De DroidApp App is een andere app die niet op je smartphone of tablet mag ontbreken. Met onze eigen gratis applicatie blijf je op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws. Je hebt er toegang tot de app-specials, de koopadviezen, reviews en zelfs de specificaties van de meest uiteenlopende smartphones, samen met de actuele prijzen. Dit alles in een reclamevrije app.