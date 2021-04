Gemakkelijk crypto verhandelen met Nederlandse Bitvavo app

Wie de wereld van Bitcoin en andere cryptomunten wil ontdekken en verhandelen moet zeker eens een kijkje nemen bij het Nederlandse Bitvavo. De app geeft je snel inzicht en koersen en maakt handelen eenvoudig.

Bitvavo app

Waar je tien jaar geleden misschien net een pizza had kunnen kopen met een paar Bitcoin is dat nu een heel ander verhaal. Toch kan je nog altijd instappen in de wereld van cryptomunten. Er zijn naast Bitcoin tal van andere zogenaamde altcoins deze alternatieve munten hebben vaak een eigen plan en idee over wat zij met de munt willen bereiken. Het is daarom ook zeker geen slecht idee om eens te kijken naar de plannen van de munten voordat je een investering doet.

Bij Bitvavo vind je meer dan 50 verschillende cryptocurrency die je kunt verhandelen en bewaren in een virtuele portemonnee. Zo kan je naast Bitcoin ook Ethereum, Ripple, IOTA of Litecoin kopen. Interessant aan Bitvavo is dat de handelingscommissie met 0,25 procent erg laag is, vele malen lager dan bijvoorbeeld Blox, dat 1,0 procent in rekening brengt.

Beginnen met handelen bij Bitvavo

Maak allereerst een account aan via de website van Bitvavo, waar je tijdelijk 1000 euro zonder transactiekosten kunt verhandelen. Na het registreren kan je aan de slag met de applicatie, download deze uit de Google Play Store, onder dit bericht vind je een link naar de Store. De applicatie kan je beveiligen met een extra pincode en vingerafdruk, zodat mocht je telefoon verloren gaan deze goed is afgeschermd. Voor extra veiligheid raden we je aan om Two-factor authenticatie in te stellen, dit kan eveneens via de website.

Via het tabblad met het euro teken “Credits” kan je een gewenst bedrag op je account zetten. Bitvavo stelt geen limieten aan het minimum bedrag dus je kunt al vanaf 1 euro beginnen. Overboeken kan op verschillende manieren zoals een overschrijving, Bancontact of iDEAL.

Nadat de overboeking in het startscherm is verschenen als tegoed kan je één of meerdere cryptomunten gaan kopen. Als je een keuze hebt gemaakt kies je voor hoeveel euro je de munt wenst te kopen en voltooi je de transactie. Je hebt je eerste cryptomunt gekocht!

Bij sommige munten kan je een soort rente ontvangen voor het bezit van de munten, dit wordt ook wel Staking genoemd. Standaard staat staking uit in het Bitvavo account maar je kunt dit makkelijk in de applicatie activeren. Verder is de applicatie makkelijk in het gebruik en heeft het ondersteuning voor bijvoorbeeld een dark theme! Wil je meer inzichten en een geavanceerd overzicht dan kom je al snel uit op de website van Bitvavo.

Het handelen in cryptomunten is niet zonder risico’s en de markten gaan in sommige gevallen sterk omhoog en omlaag. Bedenk dus voordat je begint goed of je in crypto wilt en financieel kunt stappen!