De 7 beste apps om te starten met Bitcoin en andere cryptomunten

Cryptomunten zoals Bitcoin, Ethereum, Dogecoin en Ripple zijn de laatste tijd vaak in het nieuws. De waarde van al deze cryptomunten varieert sterk maar het weerhoudt mensen er niet van om zich te verdiepen in de wereld van cryptocurrency. Wij zetten zeven applicaties op een rij die van pas kunnen komen bij het kopen, verkopen en handelen in deze digitale munten.

Coinbase

Coinbase is al een lange tijd aanwezig als online wallet, met deze virtuele portemonnee kan je Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin en Ethereum bewaren en uitgeven. Na verificatie kun je ook cryptomunten kopen en verkopen. Bij dit kopen en verkopen moet je wel rekening houden met transactiekosten, er zijn een aantal websites waarbij deze kosten lager zijn. De Coinbase app is een makkelijke en gratis manier om een portemonnee te maken voor cryptomunten. Ook worden door middel van een quiz “gratis” munten weggegeven.

Bitvavo – Exchange

Over Bitvavo heb je al eerder kunnen lezen, deze Nederlandse marktplaats geeft je de mogelijkheid om makkelijk cryptomunten aan te kopen en te verhandelen. Je ziet real-time de koersen in de applicatie terug en je kunt starten met een klein bedrag. Bij Bitvavo ontvang je tijdelijk over de eerste 1000 euro geen handelskosten door je aan te melden via deze link. Dankzij het lage percentage handelskosten is Bitvavo een interessante keuze.

Blockchain – Bitcoin & Ether Wallet

Een alternatief voor Coinbase is de wallet van Blockchain, deze ondersteunt geen Litecoin en Bitcoin Cash maar wel Bitcoin en Ethereum. Met deze wallet kun je gemakkelijk Bitcoin versturen en ontvangen. Je account is beveiligd met twee factor authenticatie en afgeschermd met een PIN-code. Mocht je de toegang tot je account verliezen dan kun je deze herstellen met een herstel zin van twaalf willekeurige woorden.

Coinstats

Wil je gaan handelen in cryptomunten dan heb je een aantal tools nodig, want de koers kan met de minuut veranderen. Handel in cryptocurrency gaat ook 24/7 door en vereist dus een hoop geduld en inzicht in financiële markten. Coinstats geeft je koersinformatie over bijna alle bestaande cryptomunten, verder kan je makkelijk je eigen portfolio bijhouden. Zo zie je precies wat je investeringen opleveren.

Blockfolio

Met de Blockfolio kun je eveneens de koersen van alle cryptomunten bekijken. Nieuwe munten worden op een reguliere basis toegevoegd aan de Blockfolio app. De app heeft ondersteuning voor ruim 300 exchanges zoals Coinbase en Binance. In de app vind je ook een overzicht met nieuws over cryptomunten van diverse websites.

Crypto nieuws

Om goed op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in cryptoland helpt de app Crypto News je een handje. Het verzamelt uit meerdere bronnen het laatste nieuws omtrent Bitcoin en andere currency. Bovenaan in de applicatie vind je een rij met allerlei thema’s zoals nieuws over Exchanges, NFT’s en veiligheid.

Blox

Misschien heb je de posters van deze cryptocurrency applicatie weleens zien hangen. Blox staat de laatste tijd veel in de belangstelling en is een handelsplatform waarbij je makkelijk met een klein zakcentje kunt beginnen met handelen. Je vind in de app een breed scala aan verschillende cryptomunten. De transactiekosten liggen een stuk hoger dan bij Bitvavo.

Minen op je smartphone of tablet

Er zijn in de Google Play Store tal van apps te vinden waarmee je op je smartphone of tablet cryptomunten kunt minen. Het ontginnen van digitale munten is een leuke manier om cryptocoins te vergaren. Toch raden we je af om dergelijke applicaties op je smartphone te gebruiken, door de beperkte rekenkracht van je device. Het continue belasten van de processor en de vraag naar stroom zal je batterij en telefoon geen goed doen. Wil je toch cryptomunten minen dan kun je dit beter op je computer proberen, al is dit lang niet altijd winstgevend.

Artikel bijgewerkt op 17 april 2021