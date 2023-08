Crypto-app Bitvavo krijgt handig cryptoslot

Een nieuwe functie is beschikbaar voor Bitvavo. Voor de crypto-app kun je nu het cryptoslot gebruiken. Wanneer je nooit een crypto-opname uitvoert, of dit niet van plan bent, kun je zo je account beter beveiligen.

Bitvavo cryptoslot

Je vindt in Bitvavo nu een nieuwe functie genaamd cryptoslot. Het Bitvavo cryptoslot is een functie die je kunt gebruiken om de opnames van digitale valuta van je account te blokkeren. Hierdoor is het voor niemand mogelijk om crypto van je account op te nemen, zelfs niet als ze je wachtwoord hebben. Dit is een goede manier om je crypto te beschermen tegen hacks en oplichting.

Om het cryptoslot in te schakelen, ga je naar de website van Bitvavo, ga je naar je account en klik je op de knop “Veiligheid”. Vervolgens klik je op de knop “Crypto opnameslot inschakelen”. Je moet je wachtwoord invoeren en bevestigen dat je het cryptoslot wilt inschakelen.

Als je het cryptoslot wilt uitschakelen, moet je een betaling van €1 naar je account uitvoeren. Dit is om te voorkomen dat iemand anders het cryptoslot uitschakelt zonder je toestemming. Nadat je de betaling hebt uitgevoerd, wordt het cryptoslot uitgeschakeld en kun je weer crypto opnemen van je account.

Het Bitvavo cryptoslot is een goede manier om je crypto te beschermen. Als je je crypto niet vaak opneemt, is het aan te raden om het cryptoslot in te schakelen.



Bitvavo is een crypto-platform waar je bijvoorbeeld Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu en andere munten kunt verhandelen. Houd er rekening mee dat je je inleg (deels) kwijt kunt raken door in crypto te investeren.