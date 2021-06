Kans dat Nederland Bitcoin en andere crypto’s wil verbieden, stapje dichterbij

In een essay aan het kabinet van het Centraal Planbureau wordt gepleit voor het verbieden van de Bitcoin en andere cryptovaluta. Het risico zou enorm zijn.

Wordt Bitcoin verboden?

Het Financieele Dagblad schrijft over het snel verbieden van Bitcoins en andere cryptomunten. Dit is de uitkomst van een essay dat geschreven is door Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Een crash in de markt van cryptovaluta zou onvermijdelijk zijn, en daarom zou Nederland moeten ingrijpen, zo schrijft de NOS.

Het feit is dat het CPB een belangrijke adviseur is van het kabinet. Volgens Hasekamp moet Nederland de Bitcoin en andere cryptovaluta in de ban doen; voor zowel beleggers als overheden geldt, wie als laatste in beweging komt, is de klos; zo schrijft Hasekamp. In het Financieele Dagblad schrijft Hasekamp het volgende; “Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen.”

Door Bitcoins en andere cryptomunten te verbieden, moeten grotere problemen voorkomen worden. Volgens Hasekamp is de beste stap, het verbieden van productie, handel en bezit. Een verbod kan leiden tot waardedaling, waardoor het vanzelf het einde nadert, zo stelt de directeur. Overigens is het nog maar de vraag of een verbod er echt gaat komen. Overheden hebben immers geen brede controle of grip over de cryptomunten. In 2018 werd een verbod door het kabinet al afgewezen.

Overigens gaan landen er ook anders mee om. Deze week begon El Salvador met het accepteren van de Bitcoin als wettig betaalmiddel. Een groot deel van de bevolking heeft echter geen toegang tot het internet, waardoor het de vraag is of het echt veel gebruikt zal gaan worden.

De laatste maanden is het gebruik van diensten voor het verhandelen van Bitcoins en andere cryptovaluta flink toegenomen. Gesteld wordt dat het bijvoorbeeld interessanter kan zijn om in te stappen in de cryptovaluta, dan je geld op de bank blijven staan. Toch kan net als bij beleggen je inleg minder waard worden of kun je je geld verliezen. Er zijn inmiddels verschillende apps waarmee je tegen lage transactiekosten in kunt stappen, zoals bij Bitvavo. Wil je meer doen met de cryptomunten; lees dan ons overzicht met de beste Bitcoin apps.