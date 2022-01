Crypto-app Bitvavo rolt compleet nieuw design uit in versie 2.0

De app van Bitvavo wordt door de ontwikkelaars in een nieuw jasje gestoken. De uitrol van de update gaat heel langzaam en brengt de applicatie naar versie 2.0. Daarbij zijn er in de Bitvavo app nog meer verbeteringen doorgevoerd, en worden ook nog nieuwe functies voor in de toekomst beloofd.

Bitvavo app 2.0

In de Google Play Store hebben de makers van Bitvavo een nieuwe versie uitgebracht van de crypto-app. Versie 2.0 kenmerkt zich door het nieuwe ontwerp en de verschillende verbeteringen die volgens de makers zijn doorgevoerd. Vanaf nu heb je onderin een navigatiebalk waarmee je schakelt naar je portfolio en naar het muntenoverzicht. Het geeft meer tools en functies dan in de voorgaande versie van de applicatie. Daarbij is er een nieuw lettertype en zijn enkele stijlen aangepast.

Bitvavo laat weten dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan verdere veranderingen. Dankzij een nieuw framework moeten vaker nieuwe functies toegevoegd kunnen worden. In de komende maanden moet de applicatie uitgebreid worden met limietorders, winst- en verliesrekeningen en bijvoorbeeld een nieuw stakingoverzicht. Wat na de update naar versie 2.0 wel opvalt is dat de applicatie vaak net wat meer tijd nodig heeft om taken uit te voeren. Ook duurt het opstarten duidelijk wat langer. Veel gebruikers geven aan ontevreden te zijn over de nieuwe app-versie.

Meld je je via deze link aan bij Bitvavo, dan ontvang je tijdelijk over de eerste 1000 euro geen handelingskosten. Bitvavo heeft verschillende voordelen ten opzichte van veel alternatieven; zo liggen de transactiekosten duidelijk lager dan bij concurrenten. De update voor de Bitvavo app wordt heel langzaam uitgerold. Het kan daardoor langer duren totdat iedereen de update aangeboden krijgt.

Bitvavo is een crypto-platform waar je bijvoorbeeld Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu en Bitcoin kunt verhandelen. Houd er rekening mee dat je je inleg (deels) kwijt kunt raken door in crypto te investeren.