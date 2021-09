De 5 beste apps van augustus 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

Van zomer was ook deze maand niet bepaald sprake. Toch is augustus ten einde en is het tijd om terug te blikken. Dit is het belangrijkste nieuws en zijn de beste apps augustus 2021.

Android in augustus

We blikken eerst nog even kort terug op de maand juli. Op de laatste dag van juli publiceerden we onze zeer uitgebreide weer-app test 2021. In augustus vierden we onze 7,5 jarige bestaan en dus waren er veel winacties. Afgelopen weekend hebben we alle winnaars op een rijtje gezet. Maar er is meer gebeurd in augustus.

Google bevestigde aan het begin van de maand van de Pixel 6-serie. Verder waarschuwde België voor het gebruik van Chinese smartphones. Verder werd bekend dat Xiaomi het grootste smartphonemerk van Europa is. Het is verder goed om waakzaam te zijn op sms’jes over een voicemailbericht dat is achtergelaten voor je. We schreven dit in juli al, en deze maand ging de sms weer veel rond.

Samsung presenteerde de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 en ook was er de nieuwe Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2. Daarnaast werd later in de maand de Samsung Galaxy A52s aangekondigd. Xiaomi kwam met de nieuwe Mi Pad 5-tablets, de Mix 4 en Honor kwam met de Magic 3. Nog even terugkomend op Xiaomi; het merk stopt met de naamvoering ‘Mi’. Verder werden de EISA Awards uitgereikt waarbij Oppo, Sony en Huawei in de prijzen vielen.

Streaming

We hebben iedere week op een rijtje gezet welke nieuwe series en films toegevoegd zijn aan de streamingdiensten. Deze toffe overzichten vind je hieronder.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ verscheen ook weer iedere zondag online.

Reviews

In augustus hebben we op DroidApp verschillende uitgebreide reviews gepubliceerd. Die zetten we hieronder voor je op een rijtje.

OnePlus Nord 2 review: zijn high-end smartphones niet meer nodig?

Samsung Galaxy A22 review: een compleet toestel met 5G en prima accu

Nokia G20 review: degelijk budget-toestel met een prima prijs

Beste apps augustus 2021

We hebben een overzicht voor je met de beste apps van augustus 2021. Dit zijn applicaties die we ergens in die maand besproken hebben.

1-2-3 tanken

Bij onze zuider- en oosterburen kun je de brandstoftank van je auto aanzienlijk goedkoper volgooien. Ga je naar Duitsland, dan kan de 1-2-3 Tanken app goed van pas komen. Met deze app kun je direct zoeken naar de goedkoopste pomp; of je nu benzine, diesel of LPG tankt. Je ziet direct ook aanvullende informatie over het tankstation zoals het adres en voorzieningen. In de betaalde versie kun je bijvoorbeeld instellen dat je een notificatie wilt als de prijs verandert, en kun je ook de prijshistorie raadplegen.

WhatsApp

We kunnen ook niet om WhatsApp heen als beste app. In augustus heeft deze app de nodige aandacht gekregen. In de beta-versie werden de chatbubbels en statusbalk voorzien van een nieuwe lik verf. WhatsApp Web kreeg een nieuwe fotobewerker en gebruikers kunnen sinds het begin van de maand automatisch verdwijnende foto’s en video’s gebruiken. In ons artikel leggen we uit hoe dit werkt en wat de voordelen zijn.

Google Foto’s

Een update werd ook uitgerold voor Google Foto’s. Kijk je graag terug naar herinneringen van jaren geleden, dan komt deze update helemaal als geroepen. Vanaf nu kun je de Google Foto’s widget gebruiken die je weer even terugbrengt naar het fotogenieke moment van één of meer jaren geleden. Je ziet random foto’s zodat je blijvend een terugblik te zien krijgt. Nieuw is ook dat je bij herinneringen voortaan een uitschuifmenu te zien krijgt.

Buienradar

Volgens de ontwikkelaars van Neerlands populaire weer-app Buienradar was het een veelgevraagde functie; de 8-uur regenvoorspelling. Deze functionaliteit is vanaf nu te vinden in de Buienradar app. Je kon al voor bijvoorbeeld drie uur de neerslagverwachting terugvinden, nu dus ook voor 8 uur.

SwiftKey

Microsoft heeft deze maand een update uitgerold voor het SwiftKey toetsenbord. Met de nieuwste versie van de app kun je niet alleen nog steeds je teksten typen, maar kun je voortaan ook je taken beheren. Hiervoor log je in met je Microsoft-account en worden taken bewaard in Microsoft To-Do. Bij het aanmaken van een taak, wat je dus direct via het toetsenbord kunt doen, kun je ook instellen of deze in een bepaalde lijst geplaatst moet worden.

Bonustip: DroidApp App

