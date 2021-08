Google Foto’s: nieuwe widget voor herinneringen nu beschikbaar

Eerder doken er al berichten op over een nieuwe widget van Google Foto’s. Vanaf nu heb je de mogelijkheid om de nieuwe widget te gebruiken, waarmee je direct terug in de tijd kunt gaan.

Herinneringen in Google Foto’s widget

Sinds langere tijd kun je in Google Foto’s terecht voor herinneringen. Dit zijn foto’s die je op die dag, of in die week jaren geleden hebt gemaakt. Uiteraard moet je Google Foto’s hiervoor wel toegang hebben gegeven tot je afbeeldingen. Eenmaal dat gedaan, krijg je in de app dus herinneringen en een overzicht van eerder geüploade bestanden.

Nu is er goed nieuws voor de liefhebbers van widgets. Je kunt vanaf nu de Google Foto’s widget gebruiken. Hiermee kun je herinneringen bekijken op je homescreen. Google pikt zelf willekeurige momenten uit om te laten zien. Dat kan ook van een willekeurige dag zijn van dit jaar of voorgaande jaren.

De herinneringen-widget is standaard 2×2 tegels. Echter kun je hem vergroten zodat deze duidelijker te zien is. Door op de foto te tikken navigeer je direct naar de desbetreffende foto.

Google rolt de nieuwe functionaliteit uit middels een server-side update. Je hoeft hiervoor dus niet terecht in de Google Play Store om een update te downloaden. Omdat het gaat om een server-side update kan het even duren totdat iedereen de functie kan gebruiken.