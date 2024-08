Google Klok-app uitgebreid met nieuwe timer-widgets

Nieuwe widgets zijn onderdeel van een update voor de Google Klok-app. Deze nieuwe widgets die je op je homescreen kunt plaatsen, laten je snel een timer starten.

Nieuwe timer-widgets in Google Klok

De Google Klok app wordt voorzien van een nieuwe update. De nieuwste update naar versie 7.9.1 brengt nieuwe widgets die van pas kunnen komen als je snel een timer wilt zetten. Je kunt snel een timer starten in standaardstappen van 1 minuut, 5 of 10 minuten. Je vindt er ook een plus-teken. Hiermee kun je snel een eigen timer maken, direct van uit de widget.

De nieuwe widget toont maximaal drie timers, dit in de stijl van Material You. Hierbij worden ook de dynamische kleuren uit het thema overgenomen. De functionaliteit wordt gefaseerd uitgerold. Het kan dus zijn dat je even moet wachten totdat de functie voor iedereen beschikbaar is.