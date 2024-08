Google Pixel 9-serie vanaf nu te bestellen in Nederland: hier scoor je de beste deal

Google kondigde van de week de nieuwe Pixel 9-serie aan. Nu is het moment aangebroken dat je de nieuwe smartphoneserie kunt kopen in ons land. Waar vind je de vier nieuwe Pixel-modellen en waar haal je de beste deal?

Pixel 9 kopen in Nederland

Vanaf nu kun je de vier nieuwe Pixel 9-modellen kopen in Nederland. Dinsdag kwam Google met het nieuws van de aankondiging. Hier konden we kennis maken met de Pixel 9, de Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Alle vier de modellen komen naar Nederland, en dus kan de portemonnee getrokken worden. Maar hoe waren de specificaties ook alweer?

De Pixel 9 is voorzien van een 6,3 inch OLED Actua-scherm. Je kunt kiezen uit vier frisse kleuren. Aanwezig is de nieuwe Tensor G4 chipset, samen met 12GB RAM en minstens 128GB opslagruimte. Er zijn twee camera’s; een 50MP hoofdcamera en 48MP groothoeklens. De Pixel 9 Pro heeft als extra camera een 48 megapixel telelens met 5x zoom en is net zo groot als de Pixel 9. Tevens heeft het de voordelen van de Pro-versies zoals meer AI-opties en 16GB RAM.

Google heeft met de Pixel 9 Pro XL een uitgebreide smartphone in het aanbod. Vergelijkbaar met de Pixel 9 Pro, maar dan in een maatje groter. Er is een 4700 mAh accu en dezelfde camera-opstelling als de Pixel 9 Pro. Als extra heb je wel een groter scherm; met een grootte van 6,7 inch. Dan is er natuurlijk nog de Pixel 9 Pro Fold. Deze telefoon heeft twee schermen; een 6,3 inch aan de voorkant en 8 inch scherm aan de binnenkant. Er is een 4650 mAh batterij en ook qua specs zit het verder wel goed bij het toestel.

De beste deal

Waar vind je nu de beste aanbieding voor je nieuwe Pixel-smartphone? Die hebben we voor je gevonden. Kies je voor een abonnement bij KPN, dat je maandelijks kunt opzeggen, dan kun je honderden euro’s besparen. Ruil je een toestel in, dan krijg je al 150 euro extra inruilbonus. Tevens krijg je van de Pixel 9 een gratis geheugenupgrade van 128GB naar 256GB. In totaal kost het toestel je dan 648 euro. Deze aanbieding is er ook voor de Pixel 9 Pro XL (kost dan 712 euro) en de Pixel 9 Pro Fold (voor 1098 euro). Alle details vind je op deze pagina van KPN.

Benieuwd naar de aanbiedingen van andere winkels en providers? Je vindt deze op onderstaande pagina’s;

Alle specificaties en prijzen vind je via de onderstaande toestelbuttons op de toestelpagina’s.

