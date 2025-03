Google Pixel 9a verschijnt in unboxing en video-review

De Google Pixel 9a komt vroegtijdig voorbij in het nieuws. De nieuwe smartphone van Google zien we in een unboxing en ook een video-review laat het nieuwe toestel vast zien. De aankondiging wordt deze week verwacht.

Pixel 9a in video’s

Op het internet zijn twee video’s online verschenen van de Google Pixel 9a. We zagen het toestel eerder al in renders. Vandaag komt daar een unboxing-video en een video-review bij. Naar verwachting komt Google deze week met de aankondiging van het nieuwe toestel, waarbij gesproken wordt over een aankondiging op 19 maart.

Google gebruikt dezelfde manier van verpakken voor de Pixel 9a als voor de andere modellen uit de serie. In de doos vinden we een simnaald, een USB-C kabel en wat papieren documentatie. De telefoon in de unboxing laat de Pixel 9a in de kleur Iris zien, wat een paarse kleur is met een matte afwerking.

Met de video wordt duidelijk dat de telefoon 8GB aan RAM-geheugen krijgt, samen met een Tensor G4 chipset. Het lijkt er wel op dat er een minder modem in zit. In de basebandversie wordt de naam g5300 gebruikt, waar huidige Pixel 9-modellen de g5400 codering krijgen. De twee video’s die uit zijn gelekt, vind je hieronder.

